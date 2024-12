Zoff am Allgäu Airport: Sturer Fluggast versucht, das Sicherheitspersonal zu überlisten

Ein uneinsichtiger Flugpassagier hat gestern am Montagabend (23.12.2024) für Aufregung am Allgäu Airport bei Memmingen gesorgt. Der 36-jährige Italiener wurde wegen ungültiger Ausweispapiere vom Ryanair-Flug nach Catania auf Sizilien ausgeschlossen.

Laut Polizeimitteilung wollte der in Deutschland lebende Mann das aber nicht akzeptieren. Er versuchte dennoch, zu seinem Flugzeug zu gelangen.

Flughafen Memmingen: Italiener darf nicht mitfliegen - und will dennoch ins Flugzeug

Das Flughafenpersonal konnte den Mann jedoch davon abhalten. Die Mitabeitenden hatten den Mann laut Bericht „ständig unter Kontrolle“ und übergaben ihn im Anschluss den herbeigerufenen Polizeibeamten.

Der Italiener muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs und wegen eines Verstoßes nach dem Luftsicherheitsgesetz verantworten, heißt es abschließend.

Flughafen Memmingen: Winterflugplan 2024/25 ist in Kraft getreten - 41 Ziele aktuell

Die Zeit um Weihnachten gehört für den Flughafen Memmingen zur Hochsaison. Allein zwischen 20. und 26. Dezember gibt es bis zu 190 Starts und Landungen am Allgäu Airport. Am Flughafen in Memmingerberg gilt seit Ende Oktober der Winterflugplan 2024/25 des Flughafens Memmingen. Im aktuellen Flugplan von Memmingen stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Einen deutschen Flughafen fliegen die Airlines ab Memmingen auch weiterhin nicht an.

Stattdessen setzt man auf die bewährte Mischung aus vielen Zielen in Osteuropa, europäischen Metropolen und klassischen Urlaubszielen. Die wichtigsten Airlines bleiben Ryanair und Wizz Air. Seit Anfang November gibt es ein weiteres neues Flugziel ab Memmingen, das von Ryanair bedient wird: Einmal wöchentlich geht es aktuell über den Winter vom Allgäu Airport aus nach Manchester im Norden Englands.

