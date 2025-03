Drogenschmuggler am Flughafen Memmingen aufgeflogen - in seinem Gepäck war mehr als nur Kleidung

Einen guten Riecher bewiesen Beamte der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen bei einer Kontrolle gestern am frühen Freitagabend (21.3.2025). Im Rahmen einer Schleierfahndung überprüften sie das Gepäck eines 60-jährigen Mannes, der mit der Ryanair-Maschine aus Faro in Portugal am Memminger Airport gelandet war.

Bei der Durchsicht seines Gepäcks fanden die Beamten in einem Versteck des Rucksacks des Mannes ein kleines verschweißtes Tütchen. Ein entsprechender Test sprach positiv auf Kokain an.

Flughafen Memmingen: Polizei entdeckt Kokain und LSD im Gepäck eines Reisenden

Außerdem entdeckten die Polizisten ein Tütchen mit LSD-Plättchen, das in Schokoladenpapier eingewickelt war. Weiter wurde auch noch ein kleines Glasbehältnis festgestellt, das aller Wahrscheinlichkeit nach mit LSD in flüssiger Form befüllt war. Dies bedarf jedoch noch einer weiteren Überprüfung, heißt es vonseiten der Grenzpolizei am Allgäu Airport.

Nach der Kontrolle und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte der Mann weiterreisen - „mit nun leichterem Gepäck“, wie die Polizei abschließend mitteilt.

Am Airport in Memmingerberg gilt noch bis Ende März der Winterflugplan 2024/25 des Flughafens Memmingen. Im aktuellen Flugplan stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Beliebtestes Flugziel ab Memmingen ist Mallorca, gefolgt von Sofia in Bulgarien und Belgrad in Serbien. Wegen der wachsenden Passagierzahlen erweitert der Memminger Flughafen jetzt sein Terminal: Auf einer zweiten Ebene sollen dort zusätzliche Gates und Warteräume entstehen und Ankunfts- und Abflugbereich voneinander getrennt werden. Der Ausbau soll in Kürze starten.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de