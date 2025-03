Drei Fluggäste verpassen ihren Flug vom Allgäu Airport zusammen um fast 800 Tage

Die Flughafen-Polizei am Allgäu Airport bei Memmingen erwischt fast täglich Reisende, die sich nicht oder nicht mehr in Deutschland aufhalten dürften. Im „Polizei-Deutsch“ ist dann von einer „Aufenthaltsüberschreitung“ die Rede - meist müssen die Ertappten eine Sicherheitsleistung bezahlen und dürfen dann ihren Flug ab Memmingen antreten.

Gestern am Donnerstag (20.3.2025) gab es am Memminger Airport gleich drei Passagiere, die es versäumt hatten, nach ihrer zulässigen Aufenthaltsdauer von 90 Tagen aus dem Schengen Raum auszureisen. Bei der Ausreisekontrolle des Wizzair-Fluges nach Kutaissi in Georgien stellten die Grenzpolizistinnen und -Polizisten am Allgäu Airport zunächst eine 58-jährige Frau fest. Sie hielt sich laut Mitteilung 384 Tage ohne Erlaubnis hier auf. Aufgrund „der hohen Aufenthaltsüberschreitung“ wurde ein schengenweites Einreise- und Aufenthaltsverbot gegen sie verhängt.

Pass-Kontrolle am Flughafen Memmingen: Junge Frau hat keine Arbeitserlaubnis

Doch damit nicht genug: Eine 32-jährige Georgierin arbeitete 231 Tage illegal „ohne erforderliche deutsche Arbeitserlaubnis“ in Deutschland. Auch gegen sie wurde ein entsprechendes Einreise- und Aufenthaltsverbot ausgesprochen. Zudem musste sie für ihre Straftat eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich bezahlen, heißt es von der Grenzpolizei am Allgäu Airport.

Außerdem wurde bei einem elfjährigen Kind aus Georgien ein illegaler Aufenthalt von 178 Tagen in Deutschland festgestellt, weshalb ein Verfahren gegen die mitreisenden Erziehungsberechtigten eingeleitet wurde.

Die drei Passagiere durften im Anschluss ihren Flug ab Memmingen in ihr Heimatland antreten, heißt es abschließend. Erst vorvergangene Woche trafen die Polizisten am Flughafen auf eine 68-jährige Frau, die bereits vor vier Jahren das Land hätte verlassen müssen. Die Frau war nach Erkenntnissen der Polizei aber bei ihrer Schwester untergetaucht.

Polizei verweigert drei Männern die Einreise am Flughafen Memmingen

Auch bei der Einreise muss die Polizei am Allgäu Airport immer wieder eingreifen. Am Donnerstag machten laut Mitteilung ein Fluggast aus dem Kosovo und ein Mann aus Albanien „unplausible und unglaubwürdige Angaben zu ihrem beabsichtigten Einreise- und Aufenthaltszweck“. Außerdem konnten sie nur „unzureichend finanzielle Mittel für ihren Aufenthalt in Deutschland“ vorweisen.

Ein Mann aus Serbien wollte überdies zum Arbeiten nach Deutschland einreisen, verfügte jedoch nicht über die erforderliche deutsche Arbeitserlaubnis, so die Polizei. Nach Abschluss der Kontrollen mussten die drei Betroffenen wieder ihre Heimatflüge antreten.

Am Airport in Memmingerberg gilt noch bis Ende März der Winterflugplan 2024/25 des Flughafens Memmingen. Im aktuellen Flugplan stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Beliebtestes Flugziel ab Memmingen ist Mallorca, gefolgt von Sofia in Bulgarien und Belgrad in Serbien. Wegen der wachsenden Passagierzahlen erweitert der Memminger Flughafen jetzt sein Terminal: Auf einer zweiten Ebene sollen dort zusätzliche Gates und Warteräume entstehen und Ankunfts- und Abflugbereich voneinander getrennt werden. Der Ausbau soll in Kürze starten.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de