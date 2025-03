Sommer-Flugplan am Flughafen Memmingen startet - diese neuen Ziele gibt es

Der neue Sommer-Flugplan 2025 am Flughafen Memmingen startet: Ab 30. März gilt am Allgäu Airport das neue Angebot mit 62 Zielen im Frühjahr, Sommer und Frühherbst dieses Jahres. Einige Ziele feiern dabei in Memmingen ihr Comeback.

Außer dem Schwerpunkt in Osteuropa bieten die Fluggesellschaften auch klassische Städtetrips ab Memmingen, beliebte Sommerurlaubs-Ziele und Pauschalreisen an. Wie immer zur Hauptreisezeit im Sommer vergrößert der Allgäu Airport das Angebot an touristischen Reisezielen. Zu den zahlreichen Urlaubsorten rund ums Mittelmeer kommen in diesem Sommer auch wieder die Kanarischen Inseln hinzu. Erstmals geht es nun auch im Sommer vom Flughafen Memmingen nach Gran Canaria. Teneriffa ist nach der Premiere im vergangenen Jahr ebenfalls wieder mit dabei.

Was sind die Flugziele ab Flughafen Memmingen?

Mallorca, das von zwei Airlines ab Memmingen angeflogen wird, und die griechischen Inseln Kreta und Rhodos zählen auch im Sommer 2025 zu den beliebten Zielen ab Memmingen.

Was sind die Flugziele ab Memmingen? Wo geht ab Memmingen hin? - Das ist der Sommerflugplan am Flughafen Memmingen 2025, unser aktueller Überblick.

Ab wann gilt der Sommerflugplan am Flughafen Memmingen?

Der Sommerflugplan 2025 am Flughafen Memmingen ist bereits veröffentlicht und gilt ab 30. März 2025. Zuvor ist noch der Winterflugplan 2024/25 gültig.

Wohin kann man von Memmingen fliegen?

62 Ziele stehen nach Airport-Angaben im Sommer-Flugplan 2025 ab Ende März. Zum Vergleich: Im davor gültigen Winterflugplan waren es am Allgäu Airport bei Memmingen nur 41 Ziele in 21 Ländern. Das Angebot wird also deutlich ausgeweitet.

Einen deutschen Flughafen fliegen die Airlines ab Memmingen nicht an. Dafür gibt es auch 2025 wieder ein neues Reiseziel ab dem Airport in Memmingen. Neu auf dem Flugplan steht in diesem Sommer Craiova. Ab 1. Juni fliegt Wizz Air viermal pro Woche in die Stadt im Südwesten Rumäniens.

Außerdem feiern einige Ziele ihr Comeback im aktuellen Flugplan ab Memmingen, darunter:

Amman (Jordanien)

Tel Aviv (Israel)

Teneriffa (Kanaren)

Wohin fliegt Ryanair ab Memmingen?

Die irische Fluggesellschaft Ryanair stationierte bereits vergangenes Jahr zum Sommerflugplan 2024 eine vierte Maschine am Flughafen Memmingen. Die zusätzliche Boeing steigerte die mögliche Kapazität pro Jahr um etwa 360.000 Plätze. Ryanair ab Memmingen fliegt im Sommerflugplan 2025 klassische Urlauber-Ziele wie

Malta

Dubrovnik

Pula (beide Kroatien)

Korfu

Kreta

Rhodos (alle Griechenland)

Gran Canaria

Teneriffa

Mallorca (alle Spanien)

Faro (Portugal)

Paphos (Zypern)

Brindisi

oder Lamezia Terme (letztere bd. Italien)

Darüberhinaus gibt es auch im Sommerflugplan 2025 ab dem Flughafen Memmingen die beliebten Städtereisen-Klassiker mit Ryanair - unter anderem nach

London

Dublin

Rom

Barcelona

Krakau

Riga

Neapel

Pisa oder

Porto

Weitere Ziele mit Ryanair vom Flughafen Memmingen im Sommer 2025 sind:

Alghero (Italien)

Alicante (Spanien)

Amman (Jordanien)

Banja Luka (Bosnien & Herzegowina)

Malaga (Spanien)

Manchester (England)

Palermo (Italien)

Pescara (Italien)

Santiago (Spanien)

Sarajevo (Bosnien & Herzegowina)

Sofia (Bulgarien)

Tanger (Marokko)

Tel Aviv (Israel)

Thessaloniki (Griechenland)

Valencia (Spanien)

Zadar

Zagreb (bd. Kroatien)

Icon Galerie 13 Bilder Der heutige Allgäu Airport als Regionalflughafen bei Memmingen hat eine lange Geschichte, die als Fliegerhorst begann. Hier ist sie in Bildern.

Wizzair ab Memmingen setzt auch im Sommerflugplan 2025 auf Osteuropa

Neben Ryanair bleibt Wizz Air die zweite Haupt-Fluggesellschaft des Flughafens Memmingen auch im Sommerflugplan 2025. Vom Allgäu Airport aus geht es mit Wizzair nach

Belgrad (Serbien)

Budapest (Ungarn)

Bukarest (Rumänien)

Catania (Italien)

Cluj

Craiova

Iasi (alle Rumänien)

Kutaissi (Georgien)

Nis (Serbien)

Ohrid (Nordmazedonien)

Podgorica (Montenegro)

Pristina (Kosovo)

Sibiu (Rumänien)

Skopje (Nordmazedonien)

Sofia (Bulgarien)

Suceava

Timisoara (bd. Rumänien)

Tirana (Albanien)

Tuzla (Bosnien & Herzegowina)

Varna (Bulgarien)

Urlaubsflüge ab Memmingen: Reiseveranstalter setzen auf den Allgäu Airport

Neben den beiden großen Fluggesellschaften Ryanair und Wizzair sind vier weitere Airlines am Flughafen Memmingen aktiv.

Unter anderem verbindet Eurowings die Stadt Memmingen auch im Sommerflugplan 2025 mit der Insel Mallorca. Avanti Air fliegt im Auftrag des Reiseveranstalters Rhomberg jeden Sonntag nach Korsika. Mit GP Aviation geht es dreimal pro Woche nach Pristina und Aegean Airlines steuert im Auftrag des Reiseveranstalters TUI die Inseln Kreta und Rhodos an.

TUI-Kunden können heuer den Flughafen Memmingen weit intensiver nutzen, heißt es in einer Pressemeldung Denn viele Flüge von Ryanair sind direkt bei TUI buchbar und lassen sich mit den Reiseangeboten des Veranstalters kombinieren.