Fragwürdiger Reisegrund - 26-Jähriger muss am Flughafen Memmingen zurückfliegen

Erneut sind am Flughafen Memmingen zwei Männer bei der Passkontrolle aufgefallen. Beide mussten den Rückflug antreten. Auch die Schleierfahndung war am Allgäu Airport erfolgreich.

Flughafen Memmingen: Reisezweck „nicht glaubwürdig“ - Rückreise angeordnet

Ein 26-jähriger Mann aus dem Kosovo machte bei der Passkontrolle von einem Flug aus Pristina (Kosovo) am Freitagnachmittag laut Polizei „widersprüchliche Angaben zu seinem Aufenthaltszweck“. Er hatte offenbar behauptet, dass er über Deutschland nach Slowenien reisen wolle, um einen Freund zu besuchen. Die Grenzpolizisten hielten diese Angaben für „nicht glaubwürdig.“ Daher wurde er zurückgewiesen und musste am Samstagmorgen nach Pristina zurückfliegen. Lesen Sie auch: Flughafen Memmingen: Polizei ermittelt gegen 78-jährige Passagierin - das ist der Grund

Einreiseverbot: Auch Serbe wird am Flughafen Memmingen zurückgewiesen

Auch ein 27-jähriger Passagier aus Serbien durfte am Freitag nicht am Flughafen Memmingen einreisen. Bei der Passkontrolle war laut Polizei aufgefallen, dass gegen ihn ein Einreiseverbot von Dänemark besteht. Daher wurde der Mann noch am selben Tag nach Belgrad zurückgewiesen. Auch am Donnerstag durften zwei Männer nicht am Allgäu Airport einreisen. Sie hatten offenbar sogar Hotelbuchungen gefälscht.

Ermittlungen gegen 30-Jährigen am Allgäu Airport - Leistungen erschlichen?

Die Schleierfahndung war am Freitag am Memminger Flughafen ebenfalls erfolgreich. Bei einer Kontrolle konnte ein 30-jähriger Mann aus Somalia nur seinen deutschen Aufenthaltstitel, aber keinen Pass vorlegen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten einen italienischen Flüchtlingspass und einen italienischen Aufenthaltstitel. Daher ergibt sich laut Polizei der Anfangsverdacht eines Sozialleistungsbetrugs, da der Mann in Deutschland wohnt.

Flughafen Memmingen: Winterflugplan 2024/25 mit 41 Zielen

Am Flughafen Memmingen gilt seit Ende Oktober der Winterflugplan 2024/25 des Airports im Allgäu. Im aktuellen Flugplan von Memmingen stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Für das laufende Jahr 2025 peilt der Flughafen Memmingen rund 3,5 Millionen Passagiere an, hieß es Anfang des Jahres.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung : FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de