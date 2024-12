Flughafen Memmingen: Georgier verpasst Rückflug um mehr als 200 Tage

Wieder einmal hat die Flughafen-Polizei am Allgäu Airport bei Memmingen bei Ausreisekontrollen drei Passagiere aufgegriffen, die sich nicht mehr in Deutschland hätten aufhalten dürfen.

Spitzenreiter gestern am Samstag (31.11.2024) war ein Mann aus Georgien. Er hatte seine erlaubte Aufenthaltsdauer laut Polizei um mehr als 200 Tage überschritten. Der 37-jährige erhielt eine Anzeige nach dem Aufenthaltsgesetz und musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Summe dafür befindet sich „im oberen dreistelligen Bereich“, teilt die Polizei mit.

Aufenthalt überschritten: Bei Polizeikontrolle am Allgäu Airport ertappt

Danach durfte der Mann seinen Wizzair-Flug ab Memmingen nach Kutaissi in Georgien antreten. Auch zwei Passagiere aus dem Kosovo hatten ihre Aufenthaltsdauer überschritten - wenngleich um deutlich weniger Tage als der Georgier.

Eine 24-jährige Frau um drei Tage, ein 21-jähriger Mann verblieb einen Tag zu lange in Deutschland. Auch diese beiden erhielten eine Anzeige und durften danach ausreisen.

Flughafen Memmingen: Passagier hat Messer im Handgepäck

Schon bei der Sicherheitskontrolle entdeckte das Personal am Samstag einen 45-jähriger Mann, der im Handgepäck ein Einhandmesser mit sich führte. Das Messer wurde durch die vor Ort anwesenden Polizeibeamten sichergestellt. Der Mann erhält eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Dennoch konnte er seinen Flug vom Allgäu Airport nach Cluj in Rumänien am Samstag antreten, heißt es abschließend.

Flughafen Memmingen: Winterflugplan 2024/25 aktuell mit 41 Zielen

Am Allgäu Airport gilt seit Ende Oktober der Winterflugplan 2024/25 des Flughafens Memmingen. Im aktuellen Flugplan von Memmingen stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Einen deutschen Flughafen fliegen die Airlines ab Memmingen auch weiterhin nicht an.

Stattdessen setzt man auf die bewährte Mischung aus vielen Zielen in Osteuropa, europäischen Metropolen und klassischen Urlaubszielen. Die wichtigsten Airlines bleiben Ryanair und Wizz Air.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 2.824.711 (2023)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 105 (Stand: 2021)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de