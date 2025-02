Grenzpolizei erwischt mehrere illegal Reisende - und einen gesuchten Verkehrssünder

Am Donnerstag hat die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen einen Haftbefehl vollstreckt und vier Passagiere ohne gültige Aufenthaltsdokumente in Deutschland erwischt. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, gingen die Fluggäste den Beamten bei Einreise- und Ausreisekontrollen ins Netz.

Grenzpolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Memmingen

Bei der Einreisekontrolle aus Nis (Serbien) bemerkten die Beamten einen 81-jährigen Serben, gegen den ein Haftbefehl wegen eines Verkehrsdeliktes vorlag. Der Mann zahlte einen niedrigen dreistelligen Betrag und konnte seine Reise danach laut Polizeibericht fortsetzen.

Flughafen Memmingen: Vater und Tochter halten sich unerlaubt in Deutschland auf

Eine 31-jährige Frau aus Serbien und ihre Tochter entdeckten die Grenzpolizei bei der Ausreisekontrolle nach Nis. Nach Polizeiangaben besaßen sie zwar eine Aufenthaltsgenehmigung für 90 Tage im Schengen-Raum, hatten die zulässige Dauer ihres Aufenthalts aber bereits um sechs Tage überschritten. Die Beamten leiteten deshalb ein Strafverfahren ein, anschließend konnten Mutter und Tochter ihre Rückreise antreten.

Grenzpolizei entdeckt illegalen Aufenthalt in Deutschland

Einen Tag lang hielt sich ein Paar aus dem Kosovo ebenfalls unerlaubt in Deutschland auf. Der 70-jährige Mann und seine Frau wollten mit einem Flug nach Pristina ausreisen, als die Grenzpolizei sie bemerkte. Auch gegen das Paar leiteten die Beamten laut Polizeibericht ein Strafverfahren ein, bevor es seine Reise ins Heimatland fortsetzen durfte.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung : FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de

