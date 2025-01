Illegaler Aufenthalt in Deutschland: Grenzpolizei greift vier Menschen am Flughafen Memmingen auf

Am Neujahrstag hat die Grenzpolizei am Memminger Flughafen erneut vier Menschen erwischt, die sich illegalerweise in Deutschland aufhielten. Drei von ihnen verstießen gegen ihre maximale Aufenthaltsdauer - und einer war gänzlich ohne Ausweis unterwegs.

Maximale Aufenthaltsdauer überschritten: Kontrolle am Flughafen Memmingen

Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten bei einer Ausreisekontrolle nach Pristina (Kosovo) und Tirana (Albanien) fest, dass zwei 61-jährige Albanerinnen und eine 28-jährige Kosovarin ihre zulässige Aufenthaltsdauer von 90 Tagen im Schengen-Raum um zwei Tage überschritten hatten. Sie leiteten ein Strafverfahren ein, danach konnten die drei Menschen ihren Rückflug antreten.

Vier Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz am Flughafen Memmingen

Die Grenzpolizei führte im Flughafenterminal außerdem eine Schleierfahndung durch. Dabei kontrollierten die Beamten laut Polizeibericht einen 37-jährigen Jordanier, der keinen Pass vorzeigen konnte. Zudem war sein Aufenthaltstitel in Deutschland bereits abgelaufen. Die Polizei stellte Strafanzeige aufgrund seines illegalen Aufenthalts.

Kontrollen der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen

Immer wieder kommt es am Allgäu Airport zu ähnlichen Vorfällen, nicht nur wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz. Erst am Montag hatte die Grenzpolizei zwei Männer am Flughafen festgenommen. Der Grund: Gegen sie lagen Haftbefehle wegen Verkehrs- und Eigentumsdelikten vor. Was genau passiert ist, lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Memmingen Airport

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 2.824.711 (2023)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 105 (Stand: 2021)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de

Alle Nachrichten aus Memmingen finden Sie hier. Auf unserer Übersichtsseite finden Sie alle Neuigkeiten rund um den Flughafen Memmingen.