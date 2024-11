Von Allgäu in die Ferne: Das ist der längste Flug vom Flughafen Memmingen

Der Flughafen in Memmingen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und zählt mittlerweile zu den zehn größten Flughäfen in Deutschland. Immer mehr Fluggäste nutzen das Angebot des höchstgelegenen Verkehrsflughafens, 2024 dürften es über drei Millionen Passagiere sein.

Dementsprechend hat sich das Angebot der Flüge im Laufe der Jahre erweitert. Am Allgäu Airport (FMM) startende Flugzeuge landen mittlerweile nicht nur in Ost- und Südeuropa, sondern auch auf den Britischen Inseln. Doch welcher Flug dauert eigentlich am längsten?

So lange dauert der längste Flug vom Memminger Flughafen

Überraschenderweise liegt das Ziel mit der längsten Flugdauer nicht in Osteuropa - selbst Kutaisi (KUT) in Georgien muss sich Destinationen in Südeuropa geschlagen geben. Für die rund 2600 Flugkilometer nach Georgien benötigt die Wizz-Air-Maschine etwa drei Stunden und 45 Minuten.

Den Spitzenplatz bei den längsten Flügen vom Allgäu Airport belegt Teneriffa (TFS). Die Flugzeit in den beliebten und fast 3200 Flugkilometer entfernten Urlaubsort beträgt etwa vier Stunden und 30 Minuten. Fast gleichauf liegt Gran Canaria (LPA), die rund 3140 Kilometer lange Reise dauert im Ryanair-Flieger knapp vier Stunden und 25 Minuten.

Der längste Flug vom Allgäu Airport: Das ist Teneriffa

Teneriffa ist die größte der Kanarischen Inseln, die östlich der afrikanischen Küste liegen und zu Spanien gehören. Bei vielen Touristinnen und Touristen ist vor allem die Südwestküste beliebt. Dort ist das Wetter stabiler als im Norden der Insel, es gibt viele Badestrände und Hotels mit Pauschalangeboten. Auch der Flughafen, den die Flieger von Memmingen ansteuern, liegt im Südwesten.

Neben Stränden und ganzjährig hohen Temperaturen lockt auch die Landschaft der Kanaren viele Urlauberinnen und Urlauber - nicht nur aus dem Allgäu. Auf Teneriffa steht mit dem Inselvulkan Teide der höchste Berg Spaniens (3715 Metern). Von dort oben kann man bis auf die anderen kanarischen Inseln blicken, am Fuße des aktiven Vulkans erstreckt sich zudem ein Nationalpark. Im Nordwesten und Osten Teneriffas gibt es weitere bewaldete Wandergebiete.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Memminger Flughafen

Abkürzung : FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 2.824.711 (2023)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 105 (Stand: 2021)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de