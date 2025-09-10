Lastwagen rammt Parkticket-Boxen am Flughafen Memmingen – Tausende Euro Schaden

Ob Falschparker, illegale Aufenthalte oder ein Unfall auf dem Parkplatz: Rund um den Flughafen Memmingen hatte die Grenzpolizei am Montag und Dienstag wieder alle Hände voll zu tun.

Lastwagen rammt Parkticket-Boxen am Flughafen Memmingen

Am Dienstag (9. September 2025) verursachte ein Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz des Allgäu Airports ein Schaden von mehreren tausend Euro. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 56-Jährige aus dem Parkplatz P1 aus und passierte die Schranke, als der Anhänger seines Lkw ausscherte und eine Parkticket-Box beschädigte.

Daraufhin setzte der Lkw-Fahrer zurück. Dabei kollidierte er mit einer weiteren Parkticket-Box, die „erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde“, wie es im Polizeibericht heißt.

Flughafen Memmingen: Passagiere verstoßen gegen das Aufenthaltsgesetz

Ebenfalls am Dienstag stellte die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen zwei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz fest. Bei der Ausreisekontrolle der Flüge nach Tirana in Albanien und Belgrad in Serbien bemerkten die Polizisten zwei Männer, die ihre legale Aufenthaltsdauer in Deutschland überzogen hatten.

Laut Polizeibericht überschritt ein 35-jähriger Serbe sein Aufenthaltsrecht um einen Tag, ein 32-jähriger Albaner um fast vier Monate. Die Grenzpolizei behielt im Zuge der eingeleiteten Strafverfahren mehrere hundert Euro ein. Danach reisten die beiden Männer in ihre Heimatländer aus.

Flughafen Memmingen: Wieder Autos in Memmingerberg abgeschleppt

Außerdem ließ die Grenzpolizei am Montag (8. September 2025) wieder Autos von „Dauerparkern“ in der Gemeinde Memmingerberg abschleppen. Zum wiederholten Male stellten Passagiere des Allgäu Airports ihre Fahrzeuge vor dem Antritt ihrer Reise unerlaubt im Zonenhalteverbot ab.

Die kommunale Verkehrsüberwachung beanstandete die falsch parkenden Autos, woraufhin die Grenzpolizeiinspektion Memmingen veranlasste, sie abzuschleppen. Nach dem Urlaub müssen die Reisenden nicht nur ein Verwarnungsgeld aufgrund des Verstoßes, sondern auch für die Abschleppkosten begleichen.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung : FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 410 (Stand: Ende 2025)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de