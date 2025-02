Flughafen Memmingen: Mann mit gefälschtem Ausweis aufgeflogen – Familie ignoriert Rückflug um 230 Tage

Fünf Passagiere, die ohne gültige Erlaubnis nach Deutschland einreisen wollten, wiesen die Polizistinnen und Polizisten zurück. Vier weitere Menschen griffen sie am Memminger Airport auf, weil sie sich zu lange unerlaubt im Land aufgehalten hatten.

Auf die Spitze trieb es ein 31-jähriger Georgier, der per Wizzair-Flug aus Kutaissi am Allgäu Airport gelandet war. Bei einer genauen Kontrolle fanden die Beamten laut Mitteilung „einen totalgefälschten Personalausweis“, der auf den Mann ausgestellt war. Aufgrund des gefälschten Dokuments und weiterer Unstimmigkeiten verweigerten die Grenzpolizei dem Mann die Einreise am Flughafen Memmingen. Außerdem beschlagnahmten sie das gefälschte Dokument und leiteten ein Strafverfahren ein.

Zwei 29-jährigen Serbinnen, die aus Nis einreisen wollten, wurde die Einreise verweigert, da die Frauen nicht über ausreichende Barmittel für die geplante Aufenthaltsdauer verfügten und „ihr angegebener Aufenthaltsgrund unplausibel war“.

Auch einer 47-jährigen Serbin wurde die Einreise verweigert, nachdem die Beamten ermittelten, dass die Frau ohne die erforderliche Aufenthaltserlaubnis im Schengen-Raum einer Erwerbstätigkeit nachging.

Aufenthalt um mehr als 230 Tage überschritten: Grenzpolizei ertappt Mutter mit zwei Kindern am Flughafen Memmingen

Bei der Ausreisekontrolle nach Kutaissi (Georgien) stellten die Beamten bei einer 29-jährigen georgischen Mutter und ihren zwei Kindern jeweils einen illegalen Aufenthalt im Schengen-Raum von 231 Tagen fest.

Die Familie war bereits im März 2024 zur freiwilligen Ausreise aufgefordert worden, hatte dieser Aufforderung jedoch nicht Folge geleistet und hielt sich weiterhin unerlaubt in Deutschland auf.

Eine 28-jährige Serbin, die nach Belgrad ausreisen wollte, trafen die Polizisten mit einem abgelaufenen Aufenthaltstitel an. Die Frau hielt sich deshalb unerlaubt in Deutschland auf. Gegen alle Betroffenen leiteten die Beamten entsprechende Strafverfahren ein.

Am Airport in Memmingerberg gilt aktuell der Winterflugplan 2024/25 des Flughafens Memmingen. Im aktuellen Flugplan stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Beliebtestes Flugziel ab Memmingen ist Mallorca, gefolgt von Sofia in Bulgarien und Belgrad in Serbien. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Flughafen bei Memmingen über 3.2 Millionen Passagiere.