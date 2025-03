Mit dieser kuriosen Masche fliegt ein Mann am Flughafen Memmingen auf

Die Polizei hat am Flughafen Memmingen einen Mann erwischt, der illegal nach Deutschland einreisen wollte. Um die Beamten zu täuschen, griff der 29-Jährige auf eine kuriose Methode zurück - die jedoch erfolglos blieb.

Laut Polizei hatten die Beamten die Einreisenden eines Flugs aus Kutaisi (Georgien) kontrolliert. Dabei stießen sie auch auf den 29-Jährigen. Der Mann legte dabei eine Hotelbuchung vor, um seine kurzzeitige Unterbringung in Deutschland nachzuweisen. Die Polizisten fragten bei dem betroffenen Hotel nach. Dabei stellte sich heraus, dass der Betroffene die Buchung direkt nach Abschluss wieder storniert hatte.

Georgier fliegt am Allgäu Airport auf

Der Mann wollte laut Polizei somit einzig die Beamten über seinen Aufenthalt in Deutschland täuschen. Er verzwickte sich den Polizisten zufolge zudem weiter in unplausible und unglaubwürdige Angaben zu seinem angeblichen Einreisezweck.

Die Grenzbeamten entschieden daraufhin, den Mann direkt zurückzuweisen und in sein Heimatland zurückzuschicken. Die Polizei leitete obendrein ein Strafverfahren wegen der Urkundenfälschung ein und verhängten gegen den Mann ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für alle Schengen-Staaten.

Polizei stößt am Flughafen Memmingen auf Mann mit gefälschtem Führerschein

Bei der Kontrolle desselben Flugs stießen die Polizeibeamten zudem auf einen 33-Jährigen, der einen gefälschten Führerschein bei sich hatte. Das gefälschte Dokument beschlagnahmten sie und leiteten auch gegen diesen Mann ein Strafverfahren ein. Auch ihm verweigerten sie die Einreise.

Ausreisende am Flughafen Memmingen überschritten Aufenthaltsdauer teils um 90 Tage

Doch auch bei Ausreisekontrollen wurden die Polizeibeamten fündig: Bei drei Gästen von Flügen nach Belgrad (Serbien) und Pristina (Kosovo) stellten sie Überschreitungen der zulässigen Aufenthaltszeiträume fest. Zwei Frauen im Alter von 63 und 59 Jahren hielten sich drei bis sechs Tage länger im Schengenraum auf als die erlaubten 90 Tage.

Ein 27-Jähriger hielt sich sogar ganze 90 Tage illegal im Schengenraum auf, weshalb er eine Sicherheitsleistung von etwa 500 Euro für seine Straftat hinterlegen musste. Gegen die drei leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz ein.

Messer bei Gepäckkontrolle am Allgäu Airport entdeckt

Im Handgepäck eines 60-Jährigen entdeckte das Flughafenpersonal bei der Sicherheitskontrolle am Dienstag ein Einhandmesser. Die Polizei wurde informiert, die das Messer sicherstellte. Der Mann konnte nicht nachweisen, dass er ein berechtigtes Interesse hatte, die Waffe mit sich zu führen. Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Waffen- und Luftsicherheitsgesetz ein.

Fast täglich kommt es am Flughafen Memmingen zu solchen oder ähnlichen Fällen. Beispielsweise am vergangenen Samstag erwischte die Polizei zwei Männer, die mit gefälschten Dokumenten nach Deutschland einreisen wollten.

Am Airport in Memmingerberg gilt aktuell noch bis Ende des Monats der Winterflugplan 2024/25 des Flughafens Memmingen. Im aktuellen Flugplan stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Beliebtestes Flugziel ab Memmingen ist Mallorca, gefolgt von Sofia in Bulgarien und Belgrad in Serbien. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Flughafen bei Memmingen über 3,2 Millionen Passagiere.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de