Vom Goldstrand in Haft: Passagier am Memminger Flughafen wird festgenommen

Die Ankunft am Flughafen Memmingen endete für einen Mann mit der sofortigen Festnahme. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Memmingen vollstreckten am Sonntag einen bestehenden Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann, der kurz zuvor mit einem Wizzair-Flug aus Warna an der bulgarischen Schwarzmeer-Küste gelandet war.

Bei der Routinekontrolle am Flughafen in Memmingerberg stellte sich heraus, dass gegen den Fluggast ein Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung vorlag. Die Grenzbeamten nahmen den Bulgaren noch am Sonntag (7.9.2025) fest.

Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Memmingen ordnete nach der Vorführung die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Der 38-Jährige befindet sich nun in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.

Die Grenzpolizeiinspektion Memmingen kontrolliert regelmäßig Passagiere bei der Ein- und Ausreise am Flughafen Memmingen. Bei solchen Kontrollen werden auch offene Haftbefehle überprüft und vollstreckt.

Weitere Details zu dem Körperverletzungsvorwurf oder dem genauen Tathergang sind derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Grenzpolizei am Flughafen Memmingen wird aufgestockt

Der Flughafen Memmingen hat seit diesem Jahr eine eigene Grenzpolizeiinspektion. Derzeit sind rund 90 Polizistinnen und Polizisten am Allgäu Airport im Einsatz. In Zukunft soll das Team auf bis zu 130 Kräfte anwachsen. Auch ein neues Dienstgebäude wird derzeit bereits gebaut.

Der Flughafen Memmingen verzeichnet seit der Corona-Pandemie ein stetiges Wachstum. Für das Jahr 2025 rechnet der Airport mit bis zu 3,5 Millionen Passagieren. Um dem steigenden Andrang gerecht zu werden, wird aktuell auch das Terminal erweitert: Auf einer zweiten Ebene entstehen zusätzliche Gates und Warteräume. Zudem werden Ankunfts- und Abflugbereiche künftig räumlich voneinander getrennt.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de