Memminger Flughafen: Über 100 Tage extra – doch die Grenzpolizei sagt Stopp

Am Flughafen Memmingen hat die Grenzpolizei am Sonntag (7.9.2025) bei der Ausreisekontrolle drei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. Besonders ins Auge fielen dabei zwei Frauen aus Nordmazedonien: Sie hielten sich jeweils 50 und 54 Tage länger in Deutschland auf, als ihr Visum erlaubte. Zusammen überzogen sie die zulässige Aufenthaltsdauer also um mehr als 100 Tage.

Gegen beide Frauen leiteten die Beamten Strafverfahren ein. Zur Sicherung der Verfahren mussten sie außerdem jeweils mehrere hundert Euro hinterlegen. Im Anschluss überwachten die Polizisten ihre Ausreise mit dem nächsten Flug zurück in die Heimat, heißt es dazu abschließend.

Flughafen Memmingen: Grenzpolizei überwacht Verstöße bei der Ein- und Ausreise

Außerdem stoppten die Grenzschützer am selben Tag auch eine 62-jährige Albanerin, die sich einen Tag länger als erlaubt in Deutschland aufhielt. Ihr Verstoß fiel im Vergleich deutlich geringer aus, musste von der Polizei aber ebenfalls angezeigt werden.

Die Grenzpolizeiinspektion Memmingen kontrolliert am Allgäu Airport täglich mehrere Tausend Reisende. Immer wieder stoßen die Beamten dabei auf Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz – von kurzfristigen Überziehungen bis zu massiven Regelbrüchen.

Durch den Flugplan mit einem Schwerpunkt auf Zielen in Osteuropa häufen sich solche Fälle, da viele Passagiere aus Nicht-EU-Staaten über den Flughafen in das Schengen-Gebiet einreisen.

Der Memminger Airport erwartet im Jahr 2025 ein Passagieraufkommen von bis zu 3,5 Millionen Fluggästen – ein neuer Rekordwert. Alleine in den noch laufenden Sommerferien in Süddeutschland werden von den Betreibern rund 540.000 Fluggäste am Flughafen in Memmingerberg erwartet.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de

