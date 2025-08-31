Wizzair-Pilot ruft die Polizei - am Flughafen Memmingen eskaliert die Situation

Ein Routineflug aus Rumänien endete am Donnerstagmittag (28.8.2025) am Flughafen Memmingen im Chaos. Eine 37-jährige Passagierin weigerte sich schon während des Fluges ins Allgäu, den Anweisungen der Wizzair-Crew zu folgen. Sie verhielt sich an Bord betrunken, laut und aggressiv. Noch bevor das Flugzeug aus Cluj auf dem Rollfeld in Memmingen zum Stehen kam, alarmierte der Pilot die Polizei.

Als die Memminger Grenzbeamten die Frau aus dem Flugzeug führten, schlug sie plötzlich auf einen Polizisten ein. Sie traf den Mann laut Mitteilung am Brustkorb.

Frau rastet nach der Landung am Flughafen Memmingen völlig aus

Die Beamten fesselten die Frau und brachten sie auf die Dienststelle. Doch dort eskalierte die Situation vollends: Die Betrunkene trat nach Einsatzkräften, beleidigte und bedrohte sie, spuckte um sich und zerstörte Teile der Zelle.

Ein 31 Jahre alter Beamter erlitt leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Randale von Memmingen-Passagierin: Zerstörte Zelle, verletzter Polizist

Der Schaden im Gewahrsamsbereich liegt laut Polizeiangaben bei mehreren Hundert Euro. Gegen die 37-Jährige laufen nun mehrere Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Auf richterliche Anordnung musste die Frau die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Einen Alkoholtest verweigerte sie.

Neben den Strafverfahren drohen ihr ein hohes Bußgeld sowie ein möglicher Ausschluss durch die Fluggesellschaft, heißt es abschließend.

Bei der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen arbeiten derzeit rund 90 Beamtinnen und Beamte. Die Einheit soll in den kommenden Jahren auf bis zu 130 Kräfte wachsen. Auf dem Flughafengelände entsteht dafür ein neues Dienstgebäude.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de

