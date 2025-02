Polizei verweigert Einreise am Flughafen Memmingen - aus diesem Grund

Die Polizei am Flughafen Memmingen hat einer 23-Jährigen am Montag die Einreise verweigert. Laut Polizei hatte sich herausgestellt, dass ihr Rückflugticket gefälscht war.

Bei der Einreisekontrolle legte die junge Albanerin die Fälschung vor, um damit vorzutäuschen, später in ihr Heimatland zurückreisen zu wollen. Nachdem sie sich darüber hinaus gegenüber der Kontrollbeamten in Widersprüche über ihren geplanten Aufenthalt in Deutschland verwickelt hatte, wiesen sie die Frau noch am selben Tag mit dem nächsten Flug zurück nach Tirana (Albanien).

Allgäu Airport: Grenzpolizei stößt auf gefälschtes Ticket - und findet Organisator

Doch damit nicht genug: Die Beamten der Grenzpolizei leiteten wegen des gefälschten Tickets auch ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein. Außerdem behielten sie eine sogenannte Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro von der Beschuldigten ein. Gegen die 23-Jährige verhängten die Beamten obendrein ein Einreise- und Aufenthaltsverbot.

Der Polizei gelang es auch, den Organisator des gefälschten Tickets ausfindig zu machen. Es handelte sich dabei um einen 37-Jährigen, der sich derzeit legal in Deutschland aufhält. Er wollte die 23-Jährige am Flughafen Memmingen abholen.

Gegen den Mann ermittelt die Polizei nun wegen Beihilfe zur Urkundenfälschung. Der Mann hinterlegte dazu eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Tausend Euro. Auch er muss nun mit einer künftigen Einreisesperre rechnen.

Polizei erwischt Mann am Flughafen Memmingen, der gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen hat

Bei Ausreisekontrollen am Montag stießen Beamte der Grenzpolizei auch auf einen 35-Jährigen, der seinen legalen Aufenthalt als Tourist in Deutschland um etwa zwei Monate überzogen hatte. Er muss sich nun laut Polizei wegen illegalen Aufenthalts verantworten. Auch hier verlangte die Polizei eine Sicherheitsleistung - diesmal in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Mann durfte anschließend den Rückflug in sein Heimatland antreten.

