Vater kommt mit Sohn aus dem Urlaub zurück - Bußgeld gefordert

Die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen war am Donnerstag erneut mehrfach gefragt. Wie die Beamten mitteilten, ging ihnen unter anderem ein Mann ins Netz, der seinen Sohn unerlaubt bei der Schule krank gemeldet hatte.

Demnach erwischten die Beamten das Vater-Sohn-Duo (53 und 8 Jahre alt) bei der Einreise nach einem Flug aus Pristina (Kosovo). Der Junge unterlag allerdings der Schulpflicht in Bayern - und die Schule hat nach den Ferien bereits am Dienstag wieder gestartet.

Schulschwänzer am Airport Memmingen erwischt - Bußgeld

Wie die Beamten ermittelten, wurde das Rückflugticket auch bereits im vergangenen Jahr gebucht. Daher „liegt der Verdacht nahe, dass das Kind tatsächlich nicht krank war und die Weihnachtsferien eigenmächtig verlängert worden sind“, so die Polizei. Gegen den Vater hat die Polizei nun ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Zudem kam es um den Memmingen Airport in Memmingerberg erneut zu mehreren Parksünden. Die Grenzpolizeigruppe veranlasste deshalb am Donnerstag gleich mehrere Abschleppungen in der Umgebung des Flughafens. Die Autos waren allesamt seit mehreren Tagen verbotswidrig im eingeschränkten Halteverbot im Bereich der Espenstraße abgestellt und im Vorfeld von der Verkehrsüberwachung beanstandet worden.

Falschparker am Flughafen: Parkverstöße in Memmingerberg halten an

Bereits mehrfach rückte die Polizei zusammen mit Abschleppdiensten in Memmingerberg an, um unrechtmäßig geparkte Fahrzeuge im Gebiet, um den Flughafen abzuschleppen. Bei Anwohnern sorgte das Parkverhalten in jüngster Vergangenheit immer wieder zu Ärgernissen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de