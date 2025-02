Waffe im Gepäck und illegale Aufenthalte: Mehrere Passagiere am Flughafen Memmingen erwischt

Die Grenzpolizei am Memminger Flughafen hat am vergangenen Sonntag erneut Passagiere mit verbotenen Gegenständen oder ohne Aufenthaltserlaubnis und entdeckt. Insgesamt leiteten die Beamten am Allgäu Airport laut Polizeibericht mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren an.

Illegal in Deutschland: Grenzpolizei am Flughafen Memmingen schnappt zu

Bei einer Kontrolle im Flughafenterminal ging den Grenzpolizisten ein 48-Jähriger aus Brasilien ins Netz, der keinen Aufenthaltstitel vorweisen konnte. Sein portugiesisches Aufenthaltsdokument, das zudem bereits abgelaufen war, erlaubte ihm kein Reiserecht nach Deutschland. Die Fahnder leiteten nach Polizeiangaben ein Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts und unerlaubter Einreise gegen den Mann ein. Danach reiste der 48-Jährige nach Faro in Portugal aus.

Eine 73-jährige Frau aus dem Kosovo bemerkten die Beamten bei der Ausreisekontrolle. Sie befand sich laut Polizeibericht sieben Tage illegal in Deutschland, da ihr Visum abgelaufen war. Gegen sie eröffnete die Polizei ebenfalls ein Strafverfahren.

Messer im Handgepäck am Flughafen Memmingen

Im Handgepäck eines Reisenden entdeckte das Flughafenpersonal bei der Sicherheitskontrolle zudem ein Einhandmesser. Wie die Polizei mitteilt, stellten Grenzbeamte die verbotene Waffe sicher. Gegen den 58-jährigen Rumänen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil er gegen das Waffengesetz und das Luftsicherheitsgesetz verstieß. Zusätzlich musste er eine Sicherheitsleistung in mittlerer dreistelliger Höhe hinterlegen. Nach den polizeilichen Maßnahmen trat er seinen Rückflug nach Sibiu in Rumänien an.

Immer wieder finden die Sicherheitsbeamten am Flughafen Memmingen verbotene Gegenstände und Waffen im Gepäck von Reisenden. Im Januar tarnte eine Frau einen Elektroschocker als Taschenlampe. Eine weitere Frau trug kurz zuvor einen Lippenstift bei sich - der nicht für kosmetische Zwecke gedacht war.

Zahlen und Fakten: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de

