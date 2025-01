Allgäu Airport zieht Bilanz: So viele Passagiere flogen 2024, das sind die beliebtesten Ziele

Der Flughafen Memmingen blickt laut eigener Mitteilung auf das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte zurück. 2024 flogen so viele Menschen von und nach Memmingen wie nie zuvor.

Waren es 2023 noch rund 2,8 Millionen Passagiere, die den Allgäu Airport nutzten, konnte bereits Anfang Dezember vergangenen Jahres die Drei-Millionen-Marke geknackt werden. Jetzt steht fest: In den zwölf Monaten 2024 verzeichnete der Flughafen bei Memmingen insgesamt 3.242.090 Passagiere.

Das entspricht einer Steigerung von 14,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Ende der Fahnenstange soll damit aber noch nicht erreicht sein: Ende 2025 könnte die Grenze von 3,5 Millionen erreicht werden, teilt Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid mit.

Die steigenden Passagierzahlen begründet Schmid in einer Pressemitteilung mit mehreren Faktoren. Der Mix aus Flugzielen und Kunde mache den Airport Memmingen „auch ein Stück krisensicher“, wird der Flughafen-Chef zitiert.

Neben klassischen Urlaubszielen bedient der Flughafen Memmingen vor allem in Osteuropa zahlreiche, teils wenig bekannte Flugziele, die laut Mitteilung insbesondere von Arbeitspendlern, Freunden und Verwandten genutzt werden. „Gerade für Vertreter von Pflegeberufen, Hotellerie und Gastronomie, die in Deutschland dringend gebraucht werden“, so Schmid, „sind wir ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen Heimat und Arbeitsplatz.“ Rund um die Feiertage und den Jahreswechsel sei so noch einmal viel los gewesen am Flughafen in der Unterallgäuer Gemeinde Memmingerberg.

Das sind die beliebtesten Flugziele des Allgäu Airports 2024

Auch das Ranking der beliebtesten Flugziele 2024 vom Allgäu Airport spiegelt die unterschiedlichen Destinationen wider. Am beliebtesten bei den Fluggästen waren in dieser Reihenfolge

Mallorca (Spanien),

Sofia (Bulgarien),

Belgrad (Serbien),

Pristina (Kosovo)

und Tirana (Albanien).

Aber auch London, Skopje und Rom verzeichnen mehr als 100.000 Passagiere im Jahr.

Insgesamt fanden am Flughafen Memmingen 2024 über 31.000 Flugbewegungen statt, was einem Plus von 7,8 Prozent entspricht. Linienflüge, die um 15 Prozent zugenommen haben, tragen den Löwenanteil bei.

Jets aus Vancouver und Los Angeles an den Flughafen Memmingen im Allgäu

Doch auch der Bereich der Geschäftsflüge und Business-Jets entwickle sich laut Schmid. Im vergangenen Jahr seien Jets aus Vancouver (Kanada), San Francisco, Los Angeles (USA) und dem japanischen Kansai am Memmingen Airport gelandet. „Für die regionale Wirtschaft ist der Flughafen Memmingen somit auch ein wichtiger Standortvorteil“, sagt Schmid. „Gerade die mittelständisch geprägten Unternehmen unserer Region, die weltweit aktiv und erfolgreich sind, benötigen schnelle Verbindungen, die wir im Bereich Business Aviation bieten.“

Fast 380 Menschen waren Ende 2024 am Memmingen Airport beschäftigt

Einen Zuwachs verzeichnete der Allgäu Airport auch bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Am Jahresende waren laut Mitteilung 379 Menschen bei der Flughafen Memmingen GmbH und der Tochterfirma „Allgate“, die für die Passagier- und Flugzeugabfertigung verantwortlich zeichnet, angestellt. Dazu zählen 26 Auszubildene und Studenten. Anfang 2024 seien es insgesamt 309 Beschäftigte gewesen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de