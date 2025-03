Steinmeier und Söder in Memmingen: Hier sehen Sie den Festakt im Livestream

Vor 500 Jahren verabschiedeten die Abgesandten der oberschwäbischen Bauern in Memmingen die „Zwölf Artikel“. Sie gelten als eine der frühesten Forderungen nach Freiheitsrechten in Europa und sind der Grund, weshalb die Stadt Memmingen bis heute als „Stadt der Freiheitsrechte“ bekannt ist.

Livestream vom Festakt in der Martinskirche in Memmingen

Das Event- und Gedenkjahr „500 Jahre Zwölf Artikel“ wird am Samstag, 15. März, in der Kirche St. Martin feierlich eröffnet. Zu diesem Anlass halten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Festansprachen.

Die Stadt Memmingen überträgt den Festakt in der Martinskirche live auf Ihrem eigenen Instagram- und YouTube-Kanal. Hier sehen Sie den Livestream am Samstag, 15. März, ab 11 Uhr:

500 Jahre Bauernkrieg im Allgäu

Neben der Festansprachen der beiden Politiker wird es am Samstag ein Podiumsgespräch zum Thema Freiheit zwischen Markus Blume, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, und Claudia Roth, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, geben.

Schülerinnen und Schüler der Memminger Lindenschule präsentieren die Zwölf Artikel von 1525 in moderne Sprache übersetzt. Zudem spielen der Bläserchor St. Martin unter der Leitung von Rolf Spitz, Kirchenmusikdirektor Hans-Eberhard Roß an der Orgel und der Konzertchor St. Martin mit den Akademischen Schlossbläsern Bad Wurzach unter der Leitung von Hans-Eberhard Roß.

Bayernausstellung „Projekt Freiheit – Memmingen 1525“

Markus Söder eröffnet die Bayernausstellung des Hauses der Bayerischen Geschichte „Projekt Freiheit – Memmingen 1525“. Diese ist ab Sonntag, 16. März, im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Memmingen zu sehen.

Zum Gedenken an den Deutschen Bauernkrieg und die „Zwölf Artikel“ gibt es an weiteren Orten in der gesamten Region Sonderausstellungen, Vorträge, Lesungen und Feierlichkeiten.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen