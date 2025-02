Warum schließt der Bio-Bäcker "Franz und Xaver" am Memminger Weinmarkt?

„Bio für Memmingen“: Mit diesem Slogan wirbt die Bio-Bäckerei „Franz & Xaver“ auf ihrer Homepage für ihre Filiale am Weinmarkt. Doch am kommenden Freitag, 28. Februar, werden dort letztmals Brot und Backwaren verkauft. Das ist auf einem Plakat an der Fensterfront des Geschäfts zu lesen. Es informiert darüber, dass die Schließung des Geschäfts in der Innenstadt unmittelbar bevorsteht.

Verena Kaulfersch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Backwaren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis