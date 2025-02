Frauen-Eishockey: „Olympia ist das größte Highlight in einer Sportlerkarriere“

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen hat sich jetzt in Bremerhaven für die Olympischen Winterspiele qualifiziert, die 2026 in Italien stattfinden. Wir befragten dazu Kapitänin Daria Gleißner vom ECDC Memmingen.

Wie sicher waren Sie sich vor dem Turnier, dass Sie es schaffen können?

Daria Gleißner: Man sollte sich nie sicher sein. Ich würde sagen, wir waren sehr gut vorbereitet und eingestellt. Der Favoritenrolle sind wir gerecht geworden.

Wie sind dann die ersten beiden Spiele gegen Österreich und die Slowakei aus Ihrer Sicht gelaufen?

Gleißner: Das erste Spiel gegen Österreich war richtungsweisend für uns. Wir waren anfangs leicht angespannt, sind dann aber immer besser ins Spiel gekommen. Der Sieg war wichtig und hat uns Selbstvertrauen gegeben. Im zweiten Spiel gegen die Slowakei haben wir das weitergemacht. Wir waren im Flow und haben dominiert.

Ungarn war aus meiner Sicht lange Zeit ein äußerst harter und unbequemer Gegner. Aber mit zunehmender Spieldauer bekam man als Zuschauer nach dem 2:1 den Eindruck, dass da nichts mehr anbrennen würde. Sehen Sie das auch so?

Gleißner: Ich hatte an diesem Tag von Anfang an ein gutes Gefühl. Das erste Drittel war ausgeglichen. Im zweiten Drittel haben wir dann etwas nachgelassen und im letzten wieder dominiert.

Icon Vergrößern Daria Gleißner, Kapitänin der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen. Foto: DEB/City-Press GmbH Icon Schließen Schließen Daria Gleißner, Kapitänin der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen. Foto: DEB/City-Press GmbH

Wie groß war dann der Schock, als die Ungarinnen quasi mit der Schlusssirene den vermeintlichen Ausgleich erzielt haben? Was ging Ihnen da durch den Kopf?

Gleißner: Der Schuss kam in meinen Augen nach der Sirene, deshalb war ich positiv gestimmt und hatte keine Zweifel, dass das Tor nicht zählen würde. Klar, es hat das Ganze nochmals unnötig spannend gemacht.

Welche Bedeutung hat die Olympia-Qualifikation nun für Sie, für das Team?

Gleißner: Olympia ist das größte Highlight in einer Sportlerkarriere, ich freue mich!

Wie war der Spielort Bremerhaven für Sie und das deutsche Team?

Gleißner: Die Bedingungen in Bremerhaven waren sehr professionell, so dass wir uns aufs Sportliche konzentrieren konnten. Die Aufmerksamkeit war da, und die Atmosphäre und Stimmung während der Spiele waren richtig gut.

Sie werden im Juni 32 Jahre alt. Sie blicken auf eine lange und äußerst erfolgreiche Eishockey-Karriere zurück. Können Sie schon was dazu sagen, ob Olympia 2026 in Italien ein abschließendes Highlight werden soll?

Gleißner: Richtig, ja. Stand heute werde ich nach 2026 meine aktive Karriere beenden.

Welche Ziele streben Sie mit dem Nationalteam und den ECDC-Frauen in dieser Saison noch an?

Gleißner: Das nächste Ziel ist die Deutsche Meisterschaft mit Memmingen. Und im April bei der Weltmeisterschaft in Tschechien will ich mindestens ins Viertelfinale.

Was in Bremerhaven passiert ist, bleibt natürlich in Bremerhaven. Dennoch würde mich interessieren: Wie lange haben Sie mit der Mannschaft gefeiert? Und: Wer ist als Letzte ins Bett?

Gleißner: Wir haben die ganze Nacht im Hotel gefeiert, die letzte von uns ist um 5 Uhr morgens ins Bett. Wer das war, weiß ich leider nicht. Mein Tipp ist aber Sandra Abstreiter.

Zur Person: Daria Gleißner Daria Gleißner wurde am 30. Juni 1993 in Kaufbeuren geboren. Die Kapitänin der deutschen Eishockey-Nationalmanschaft spielt seit 2011 für den ECDC Memmingen in der Eishockey-Bundesliga der Frauen. Die Olympischen Winterspiele 2026 sind ihre ersten, die sie als Sportlerin erlebt.