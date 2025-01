Frist für Umtausch läuft ab Für die letzten Besitzer von Papier-Führerscheinen in Memmingen und im Unterallgäu wird es ernst

Am 19. Januar endet die nächste Frist für den Umtausch von Führerscheinen. Was es beim Antrag zu beachten gibt und was droht, wenn die Frist versäumt wird.