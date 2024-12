Große Pläne, aber kein Geld für die Zukunft des Madlenerhauses in Memmingen

In den kommenden Wochen tragen seine Gemälde und die Krippe im Hof des Antonierhauses wieder dazu bei, die Memminger in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Zum Geschenk gemacht hat Künstler Josef Madlener (1881-1967) der Stadt noch etwas anderes: das nach seinen Entwürfen gebaute Wohnhaus im Stadtteil Amendingen. Seit 1999 ist die Künstlervilla im Besitz der Stadt, im Jahr 2017 wurde sie in die Denkmalliste aufgenommen. Ein Konzept für die Nachnutzung liegt in der Schublade, ebenso Pläne für die Restaurierung und Sanierung. Was fehlt, ist das Geld.

