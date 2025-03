Der FC Memmingen bittet am Samstag zum Derby gegen den TSV Kottern

Derbyzeit in der Fußball-Bayernliga: Der FC Memmingen empfängt am Samstag (16 Uhr) den TSV Kottern. Im Allgäuer Prestigevergleich steckt eine Menge Brisanz, was für eine ordentliche Kulisse in der Arena an der Bodenseestraße sorgen sollte. Die Gäste haben das Hinspiel für sich entschieden, wollen erstmals überhaupt beide Spiele in einer Saison gegen den Nachbarn gewinnen und könnten nach Punkten in der Tabelle aufschließen. Die Memminger möchten genau das verhindern, sinnen auf Revanche für die Niederlage im vergangenen Sommer, auch um weiter an der Spitze im Meisterschafts- und Aufstiegsrennen mitzumischen. Beide Trainer erwarten „ein cooles Spiel“ und „ein Duell auf Augenhöhe“.

16 Akteure des TSV Kottern haben eine Memminger Vergangenheit

Die Lage: Das breite Spitzenfeld der Bayernliga reicht vom Tabellenführer TSV 1860 München II (44 Punkte) bis zum Siebten TSV Kottern (38 Punkte). Das Allgäuer Derby wird ein Treffen unter vielen Bekannten. Gleich 16 Akteure auf Kottener Seite haben eine kürzere oder längere Memminger Vergangenheit. FCM-Trainer Matthias Günes und der Sportliche Leiter Esad Kahric kennen wiederum die andere Seite gut, genauso wie die Spieler David Mihajlovic und Lukas Rietzler.

Der Gegner: Der TSV Kottern ist mit einem 0:0 gegen Erlbach und einem 3:2-Erfolg in Landsberg gut nach der Winterpause gestartet und fiebert dem Spiel an der Bodenseestraße entgegen. „Memmingen wird brennen, um über das direkte Duell wieder die Nummer eins im Allgäu zu sein. Das wird ein heißer Tanz mit vielen Zweikämpfen und zwei bis in die Haarspitzen motivierten Mannschaften“, prognostizierte TSV-Spielertrainer Martin Dausch im Interview dem Kicker-Sportmagazin. Der 39-Jährige hatte beim FCM seine Karriere gestartet und war dorthin nach seiner Profilaufbahn zurückgekehrt, ehe er 2023/2024 bei den Kemptener Vorstädtern ins Trainergeschäft einstieg.

Timo Schmidt nach langer Verletzungspause wieder zurück

Das FCM-Personal: Youngster Timo Schmidt steht nach langer Verletzungspause wieder voll im Training. Ob es bei ihm und Luis Vetter für ein paar Minuten Einsatzzeit reicht, steht für Trainer Günes noch nicht fest. Hinter „Dauerläufer“ Pascal Maier steht ein dickes Fragezeichen. Er musste beim 0:1 in Erlbach wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden. Mit Kapitän Lukas Rietzler ist ein Mittelfeldmann mit sechs Treffer bester Torschütze des FCM. „Es hat sich keiner als Toptorjäger herauskristallisiert.“ Günes setzt somit weiter auf das Kollektiv, weiß aber auch, „dass nur ein Treffer aus den vergangenen drei Begegnungen zu wenig ist, um Spiele zu gewinnen“.

Das Hinspiel: „Kottern hat ein Derby gespielt, wir nur Fußball“, kommentierte Günes die 1:2-Niederlage. Vor 1720 Zuschauern legten der Japaner Joichiro Shibato und Kai Dusch in der ersten Halbzeit vor. Mehr als der Anschlusstreffer durch David Remiger in der ABT-Arena war nicht drin. Diesmal soll aus Memminger Sicht deutlich „mehr Biss“ gezeigt werden.

Hier gibt es Tickets für das Allgäuer Duell

Karten: Kassen- und Arena-Öffnung ist um 15 Uhr. Zuvor findet ab 13.30 Uhr auf dem Südplatz als Vorspiel die Landesliga-Begegnung zwischen dem FC Memmingen II und dem FC Kempten statt. Wer beide Spiele besuchen will, erhält an der Stadionkasse einen ermäßigten Preis. Der FCM empfiehlt, die Karten für das Bayernliga-Spiel im Vorverkauf oder online zu erwerben, um mögliche Warteschlangen zu umgehen. Im Vorfeld sind die Tickets auch günstiger als an der Tageskasse.

Livestream: Die Übertragungen von Sporttotal.TV aus der Arena gehen weiter, auch wenn der Streaming-Anbieter vor Kurzem einen Antrag auf Insolvenz in Eigenregie gestellt hat.

Rund ums Spiel: Der FC Memmingen wird in der Halbzeitpause die erfolgreichen U17-Fußballer ehren, die am vergangenen Wochenende die deutsche Hallenmeisterschaft in Duisburg gewonnen haben. Die Einlaufkinder stellt der Nachwuchs des TSV Stiefenhofen aus dem Landkreis Lindau.