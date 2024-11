FCM will am Samstag letztes Heimspiel vor der Winterpause austragen

Durch den 3:0-Sieg in Grünwald hat sich der FC Memmingen wieder auf den dritten Tabellenplatz vorgeschoben, mit Sichtkontakt zu Spitzenreiter TSV 1860 München II, dessen Vorsprung auf drei Punkte geschmolzen ist. Von der Offensive her könnte Heimstetten deutlich besser dastehen als Rang 13. Die Abwehr um den Ex-Memminger Ikenna Ezeala kassierte aber schon 44 Gegentreffer – der zweitschlechteste Wert der Liga.

Der Gegner:

Nicht nur wegen der Vize-Meisterschaft in der Vorsaison hatten den SV Heimstetten viele wieder für eine Spitzenplatzierung auf der Rechnung. Unter anderem durch eine 0:1-Niederlage im Hinspiel gegen den FC Memmingen geriet die von Roman Langer trainierte Mannschaft aber immer mehr ins Hintertreffen und dümpelte in der Abstiegsregion herum. In den vergangenen Wochen trat das Team aber gefestigter auf, besiegte Spitzenreiter TSV 1860 München II mit 4:2 und zuletzt auch den TSV Kottern mit 3:2. Wie schon einige Male zuvor musste Heimstetten aber noch zittern, weil es nach einer Drei-Tore-Führung nochmals eng wurde.

An allen drei Treffern war Jordi Woudstra beteiligt. Einmal netzte er selbst ein, zwei Vorlagen steuerte er bei. Mit zehn Treffern ist Woudstra bester Torschütze des SVH. Ein besonderes Augenmerk muss auch auf Lukas Riglewski gerichtet werden, der nicht nur ein Spezialist für Standardsituationen ist, sondern auch immer wieder Zuckertore beisteuert. Auch der FCM konnte in den vergangenen Jahren so manches Lied davon singen. Der 31-Jährige hat in dieser Saison schon acht Tore auf dem Konto sowie sieben Vorlagen. Die Gäste können noch einmal alles raushauen, denn für sie ist es das letzte Spiel im Jahr 2024. Die FCM-Gegner sind in der Folgewoche ja immer spielfrei. Danach ist Winterpause.