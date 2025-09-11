Nach Derby-Sieg gegen Illertissen empfängt der FC Memmingen den nächsten schweren Gegner

Mit dem Derbysieg am Dienstagabend gegen den FV Illertissen (3:2) hat sich der FC Memmingen auf den siebten Tabellenplatz vorgeschoben. Schon am Freitagabend (19 Uhr) bietet sich die nächste Gelegenheit, zuhause zu punkten. Der Gegner ist mit dem Vize-Meister TSV Buchbach allerdings der nächste Hochkaräter.

FC Memmingen auch ohne klassischen Mittelstürmer erfolgreich

Die Lage: Mit jeweils 13 Punkten sind Aufsteiger FC Memmingen und der TSV Buchbach Tabellennachbarn. Beide wollen sich weiter in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Auch ohne klassischen Mittelstürmer steht der FCM in Sachen Torausbeute gar nicht schlecht da. Bislang 13 erzielte Treffer bedeuten zusammen mit Buchbach und Burghausen den drittbesten Wert hinter dem FC Bayern München II (19) und Spitzenreiter Unterhaching (17).

Erwartungen an den TSV Buchbach sind hoch

Der Gegner: Der TSV Buchbach hat in der vergangenen Saison die Regionalliga-Vizemeisterschaft hinter dem FC Schweinfurt geholt – was so nicht unbedingt zu erwarten war. Mit dieser „Bürde“ sind die Erwartungen für diese Saison naturgemäß hochgesteckt. Nach turbulenten Tagen hat Buchbach mit einem 3:1-Heimsieg im Derby gegen den SV Wacker Burghausen in die Spur zurückgefunden. Mit Tobias Sztaf und Keeper Ludwig Zech wurden zwei Spieler aus disziplinarischen Gründen vorübergehend suspendiert. Genaue Gründe wurden nicht genannt, eine Rückkehr in den Kader wurde aber nicht ausgeschlossen.

Drei Blitztransfers kurz vor Wechselschluss

Mit Andreas Hirtlreiter hat sich eine Offensivkraft verletzt und wird für den Rest des Jahres ausfallen. Weil der Kader ohnehin eher knapp bestückt war, wurde kurz vor Wechselschluss noch einmal gehandelt. Mit Torhüter Florian Rauh (TSV Schwaben Augsburg) sowie den Stürmern Josue M’bila (SpVgg Bayreuth) und Erwin Ndombe (FC Kufstein/Österreich) wurden noch drei Blitztransfers getätigt.

Das FCM-Personal: Trainer Matthias Günes kann voraussichtlich mit dem gleichen Kader antreten wie zuletzt. Wobei angesichts der „englischen Woche“ eine gewisse Rotation notwendig sein könnte, um mit den Kräften hauszuhalten. Die Startelf wird der Coach erst nach dem Abschlusstraining festlegen, „wobei gegen Buchbach auch andere Dinge wie gegen Illertissen wichtig werden“, was sich auf die personelle Zusammenstellung auswirken kann.

Spiele mit hohem Unterhaltungswert

Bisherige Vergleiche: Duelle zwischen Memmingen und Buchbach versprechen eigentlich immer hohen Unterhaltungswert. Oft gleichen die emotional geführten Spiele auch einem Spektakel. Bei den letzten Aufeinandertreffen 2023/2024 drehte der FCM zuhause einen 0:2-Rückstand noch in letzter Minute in einen 3:2-Sieg, verspielte auswärts beim 2:3 aber wiederum eine zweimalige Führung. In der Gesamtbilanz hat der TSV Buchbach mit elf Siegen, sechs Niederlagen und sieben Unentschieden die Nase vorn.

Spiel des FC Memmingen gegen Schwaben Augsburg verlegt

Spielverlegung: Das nächste Auswärtsspiel des FC Memmingen beim TSV Schwaben Augsburg wird jetzt am Samstag, 20. September, (14 Uhr) ausgetragen. Ursprünglich war das Spiel am Freitagabend zuvor angesetzt. Hintergrund ist, dass das Flutlicht im altehrwürdigen Augsburger Rosenaustadion nicht mehr ausreichend ist. Ersatzlampen für die marode Anlage sind nicht mehr zu bekommen. Die Stadt Augsburg als Stadioneigner müsste auch die Masten in der denkmalgeschützten Spielstätte für einen Millionenbetrag sanieren.

Die Folge: Der Bayerische Fußballverband hat wegen der bestehenden Flutlichtpflicht in der Regionalliga den beiden Stadion-Nutzern TSV Schwaben und FC Augsburg II eine Geldstrafe in Höhe von jeweils 30.000 Euro aufgebrummt.

So kommen Fans an Eintrittskarten

Eintrittskarten: Die Abendkassen öffnen am Freitag um 18 Uhr. Online und im Vorverkauf sind die Karten jeweils günstiger und die Besucher können sich Wartezeiten an den Kassen ersparen. Informationen unter www.fc-memmingen.de/tickets. Auch für die beiden weiteren Heimspiele in diesem Monat am 23. September gegen die SpVgg Bayreuth und am 26. September gegen die SpVgg Greuther Fürth II sind bereits Karten erhältlich. (ass)