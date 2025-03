Beim Bananenflanken-Turnier dominieren Herzlichkeit, Freude und Teamgeist

Ein ganz besonderes Fußballturnier verfolgten zahlreiche Zuschauer in der BBZ-Halle. Sechs Bananenflanken-Mannschaften waren angetreten und schossen fleißig Tore, obwohl dies ausnahmsweise gar nicht so wichtig war. Denn für die geistig beeinträchtigten Kinder und Jugendlichen standen die Freude am Spiel und das Miteinander im Vordergrund.

Das steckt hinter den Fußballvereinen „Team Bananenflanke“

Die Fußballvereine „Team Bananenflanke“ sind inklusiv und gemeinnützig, bundesweit gibt es 24 Teams. Dort spielen geistig beeinträchtigte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 8 und 25 Jahren unter professioneller Anleitung zusammen Fußball. So hat das Memminger Team derzeit 32 aktive Spielerinnen und Spieler, die jeden Freitag trainieren. Rainer Gropper aus Wolfertschwenden ist einer der Trainer, die sich für das Memminger Team engagieren. Gropper trainierte früher seinen Heimatverein und wurde durch einen Zeitungsartikel auf die inklusiven Bananenflankenvereine aufmerksam. Seit drei Jahren trainiert er zusammen mit acht weiteren Trainern die begeisterungsfähigen Sportler im Memminger Team.

Bereits zum dritten Mal war zum Turnier nach Memmingen eingeladen worden

Die Organisatoren des aktuellen Turniers um die Erste Vorsitzende Irene Krug haben bereits zum dritten Mal nach Memmingen eingeladen. Die Teams aus Landshut, Ortenau und München wurden herzlich begrüßt. Memmingen trat gleich mit drei Mannschaften an, darunter ein Bambini-Team. In fünf Stunden waren 15 Spielbegegnungen angesetzt, wobei jedes Team mit einem Torwart und fünf Feldspielern antrat. Für eine willkommene Unterbrechung sorgten zur Mittagszeit die „Beat Brakers“ aus Westerheim, die eine gekonnte Tanzshow auf den Hallenboden zauberten.

Der zehnjährige Jakob spielt seit drei Jahren bei den Memminger Bambini und fieberte seit Wochen dem Turnier entgegen. Jakob spielt leidenschaftlich gerne Fußball und schwärmt für den FC Bayern München. Seine Mutter Tina Dorn übernahm die Moderation der Veranstaltung und engagiert sich bei den Turnieren wie viele andere Eltern als Betreuerin.

Der 20-jährige Tim ist bereits seit dem Gründungsjahr 2016 der Memminger Bananenflanke mit Leidenschaft dabei und hat mit Papa Micky Kenzelmann sogar schon mehrmals den FC Bayern in der Münchner Allianz-Arena bewundert. Tim ist obendrein Eishockey-Fan und versäumt kein Heimspiel des ECDC Memmingen.

Kleine Stoffbären verteilt: Verein „Herzenswünsche Allgäu“ ist auch mit dabei

Mit einem eigenen Stand war der Verein „Herzenswünsche Allgäu“ mit Vorstand Andrea Portsidis vertreten. Der Verein pflegt eine enge Kooperation mit der Memminger Bananenflanke und möchte erkrankten Kindern Glücksmomente schenken und Erlebnisse ermöglichen. Jedenfalls sorgten die mitgebrachten kleinen Stoffbären für zahlreiche Abnehmer. Irene Krug versäumte es nicht, den zahlreichen regionalen Sponsoren der Memminger Bananenflanke ausdrücklich zu danken.

Buxheimer Melchior Müller unterstützt mit seinen Projekten ebenso

Unter den Zuschauern war auch der Buxheimer Melchior Müller, der mit Unterstützung des Vereins „Radeln und Helfen“ und einem besonderen Event jedes Jahr aus dem Spendenerlös verschiedene Kinderprojekte unterstützt. Für dieses Jahr ist nichts Geringeres als die „Umrundung der Erde“ geplant. Auch die Hilfe durch die Stadt Memmingen und die Behindertenbeauftragte Anna Birk fand besondere Erwähnung.

Memminger Bananenflanke feiert im kommenden Jahr das Zehnjährige

Schließlich endete das aufregende Fußballturnier mit einer Siegerehrung, bei der es keine Verlierer gab. Jeder Teilnehmer erhielt zur Erinnerung einen kleinen Siegerpokal. Weil die Tore zwar nicht im Vordergrund standen, aber doch gezählt wurden, applaudierten die Zuschauer den Siegermannschaften: Gewonnen hatte die gastgebende Mannschaft Memmingen II vor den Teams aus Landshut und München. Dagmar und Rolf Mauer vom Roten Kreuz erlebten einen verletzungsfreien Arbeitstag, der von Spielfreude und Fairness der Bananenflanken-Teams geprägt war.

Schon jetzt überlegen Vorstand, Trainer und Betreuer, wie das nächste Jahr zu einem besonderen Highlight für die Kinder und Jugendlichen der Memminger Bananenflanke werden kann, denn das zehnjährige Bestehen des Vereins soll gebührend gefeiert werden.