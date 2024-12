Europamedaille für Manuela Jocham

Die „Medaille für besondere Verdienste um den Freistaat Bayern in Europa und der Welt“ hat Bayerns Europaminister Eric Beißwenger im Prinz-Carl-Palais verliehen. Mit der Europamedaille zeichnet der Freistaat seit über 30 Jahren Personen aus, die sich um Bayern in einem vereinten Europa oder um Bayerns internationales Ansehen in der Welt verdient gemacht haben. Darunter ist heuer auch Manuela Jocham aus Niederrieden.

Ihr Name sei untrennbar mit dem Europatag in Niederrieden verbunden als Europabeauftragte der Gemeinde, langjährige Organisatorin des Europatages Niederrieden und Sachausschussleiterin „Europa und Welt“ des Diözesanrates., teilt die Bayerische Staatskanzlei mit.

„Wir brauchen Europa, aber Europa braucht auch uns. Denn die Verantwortung für Europa tragen wir alle gemeinsam. Dafür stehen die Träger der bayerischen Europamedaille in besonderem Maße“, sagte Staatsminister Beißwenger.

Sie alle seien engagierte Europäer und Brückenbauer, die sich aus voller Überzeugung für unsere Wertegemeinschaft und den Zusammenhalt in Europa engagieren. „Diesen Einsatz brauchen wir heute mehr denn je. Europa steht vor enormen Herausforderungen in der Sicherheitspolitik, bei der globalen Wettbewerbsfähigkeit, dem Klimawandel, einer nachhaltigen Energieversorgung und der digitalen Transformation“, so der Minister.