Ursachen für verheerende Brände im Unterallgäu stehen wohl fest

Zwei verheerende Großbrände in den Unterallgäuer Gemeinden Woringen und Günz hatten die Einsatzkräfte Mitte Januar in Atem gehalten. In beiden Fällen entstand hoher Sachschaden. Zunächst war unklar, was die beiden Feuer ausgelöst haben könnte. Vor rund zwei Wochen hatten die Ermittler zumindest vorsätzliche Brandstiftung ausschließen können. Nun stehen die Ursachen wohl aber fest, wie Martin Hämmerle vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Anfrage unserer Redaktion erklärt.

