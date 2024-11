Stadtbibliothek Memmingen: Moderne Technik macht die Buchausleihe schneller und bequemer

Vorbei sind die Zeiten, in denen man in der Memminger Stadtbibliothek mit einem Stapel Bücher unter dem Arm in einer Schlange an der Servicetheke anstehen musste: Die Ausleihe und Rückgabe von Büchern, Spielen, CDs oder Hörbüchern funktioniert jetzt vollständig an Automaten. Im Durchgang zum Innenhof des Antonierhauses wurde sogar ein Rückgabeautomat eingebaut, der rund um die Uhr zur Verfügung steht. Das neue Selbstverbuchersystem spart nicht nur Wartezeit, sondern bringt für die Kundinnen und Kunden noch ein paar Vorteile mehr mit sich.

Brigitte Hefele-Beitlich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Automat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtbibliothek Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis