Ermittlungen nach Großbränden in Günz und Woringen in vollem Gange: Eines steht nun fest

Rund zwei Wochen nach den verheerenden Großbränden in Günz und Woringen stehen die Ursachen zwar noch immer nicht fest. Zumindest im Fall des ehemaligen Bauernhofs in dem Woringer Weiler Wälder, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 500.000 Euro entstanden ist, kann die Polizei mittlerweile aber eine vorsätzliche Brandstiftung ausschließen. Dies hätten Ermittlungen eines Brandgutachters des Freien Instituts für Schadensforschung ergeben. Bis das endgültige Gutachten vorliege, könne es jedoch noch drei bis vier Wochen dauern, schätzt Martin Hämmerle vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

