Handball: Das Oberliga-Spitzenspiel steigt am Samstag in Ottobeuren

Wichtiges Verfolgerduell in der Handball-Oberliga: Am Samstag empfangen die Männer des TSV Ottobeuren (TSVO; Tabellenzweiter/10:2 Punkte) den punktgleichen Dritten, den TSV Ismaning, in der Dreifachsporthalle. Das Spitzenspiel des siebten Spieltags in der Handball-Oberliga beginnt um 20 Uhr.

Die Ismaninger haben bisher erst einmal gepatzt Der Ismaninger Cheftrainer Max Högl hat mit seiner Mannschaft einen guten Saisonstart hingelegt. Nach vier Auftaktsiegen in Serie verloren die „Isar Devils“ bisher erst eine Partie – und diese ausgerechnet bei Aufsteiger Gundelfingen. Diese überraschende Niederlage korrigierten sie durch den 33:30-Erfolg gegen Haunstetten in der Vorwoche. Mitte-Spieler Tom Notz ragte dabei mit insgesamt elf Treffern heraus.

Ottobeurens Trainer Berkessel hat Respekt vor dem Gegner

TSVO-Cheftrainer Daniel Berkessel bringt dem kommenden Gegner großen Respekt entgegen. Er sagt: „Die ’Isar Devils’ haben einen sehr guten und ausgeglichenen Kader. Sie sind sowohl aus dem Rückraum als auch über die Außenpositionen gefährlich.“ Bestens aufgestellt seien die Oberbayern auch im Tor und am Kreis.

Der Ottobeurer Trainer lobt die Mentalität seiner Spieler „Bei unserem Sieg in Herrsching hat die kämpferische Einstellung gestimmt. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie die Ärmel hochkrempeln kann.“ Diese positive Erkenntnis hat TSVO-Coach Berkessel am vergangenen Wochenende gewonnen.

Der Cheftrainer der Ottobeurer Handballer sagt: „Diese Mentalität werden wir noch häufiger brauchen.“ In der Trainingswoche habe man „weiter an unseren Abläufen gearbeitet, um gut vorbereitet zu sein für das Verfolgerduell“.

Hinter dem Einsatz von Tim Kaulitz steht ein Fragezeichen

In der vergangenen Saison gewannen die Ismaninger das Rückrunden-Match an der Ottobeurer Bergstraße übrigens mit 27:25. Am Samstag werden die Ottobeurer Handballer voraussichtlich einen gut besetzten Kader zur Verfügung haben.

Fraglich ist lediglich, ob Tim Kaulitz einsatzfähig sein wird. Der ehemalige Erstliga-Profi von Frischauf Göppingen hat nach seiner Verletzung (die Memminger Zeitung berichtete) im Herrsching-Spiel zuletzt nur individuell trainiert.

So wollen die Ottobeurer Handballer spielen Mit diesem Aufgebot wollen die TSVO-Handballer gegen Ismaning erfolgreich sein: Torhüter: Daniel Laszlo und Dino Zubac.

Feldspieler: Luca Kaulitz, Fabian Nägele, David Willert, Moritz Schneider, Lukas Haug, Sven Osterrieder, Sebastian Grabher, Daniel Whyte, Alexander Rogg, Félix Füry, Philip Eßlinger und Jakob Mayer. – Einsatz fraglich: Tim Kaulitz.