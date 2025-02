Handball: Die Ottobeurer Männer freuen sich aufs Prestige-Derby bei der HSG Dietmannsried-Altusried

Die Oberliga-Handballer des TSV Ottobeuren (TSVO; Tabellendritter/16:10 Punkte) starten mit einem Highlight-Spiel in den Monat Februar: Am Samstag gastieren sie nämlich zum prestigeträchtigen Allgäu-Derby bei der HSG Dietmannsried-Altusried (Sechster/15:11 Zähler). Die Partie steigt ab 19 Uhr in der Dietmannsrieder Dreifachsporthalle.

Dietmannsried: Ex-Profi Romanesen trainiert die HSG Die Dietmannsrieder haben in den ersten Wochen des neuen Kalenderjahres gleich zwei Topteams in die Knie gezwungen: Die HSG gewann sowohl gegen Herrsching (34:29) als auch in Haunstetten (30:25). Einem weiteren Topteam, dem TSV Ismaning, mussten sich die Oberallgäuer nur knapp geschlagen geben (27:28).

Bester Torschütze der HSG ist Jonas Becker

Der torgefährlichste Werfer der HSG ist Jonas Becker, der mit 62 Treffern ligaweit den zehnten Platz belegt. Zweitbester HSG-Schütze ist Maximilian Schneider mit 58 Treffern, vor Johannes Theurer mit 46. Die Dietmannsrieder Mannschaft wird vom Trainer-Duo Patrick Haas und Elmar Romanesen (ehemaliger Profi) gecoacht.

Ottobeuren: Ex-Profi Kaulitz laboriert an Faserriss Durch den 35:30-Heimsieg gegen das Spitzenteam aus Simbach haben die Ottobeurer ein Ausrufezeichen gesetzt. „Jetzt freuen wir uns auf das Derby in Dietmannsried“, sagt Daniel Berkessel.

Der Cheftrainer des TSVO weiß allerdings, dass am Samstag die Messlatte erneut weit oben liegen wird. „Die Dietmannsrieder haben uns im Hinspiel alles abverlangt.“ Die Ottobeurer gewannen dieses Hinspiel seinerzeit mit 28:26.

Um gegen die HSG erfolgreich sein zu können, müssten seine Spieler dieselben Tugenden und die gleiche Kaltschnäuzigkeit an den Tag legen wie gegen Simbach.

Ottobeurens Trainer muss auf die Kaulitz-Brüder verzichten

Trainer Berkessel muss am Samstag auf beide Kaulitz-Brüder verzichten. Luca fehlt aufgrund einer hartnäckigen Virusinfektion. Bei seinem jüngeren Bruder Tim ist am Montag ein Muskelfaserriss in der Leistengegend diagnostiziert worden.

Berkessel sagt: „Tim wird für die nächsten vier Wochen ausfallen – mindestens.“

So wollen die Ottobeurer Handballer spielen Mit diesem Kader wollen die Ottobeurer Handballer am Samstag zum Allgäu-Derby in Dietmannsried antreten: Torhüter: Dino Zubac und Daniel Laszlo.

Feldspieler: Fabian Nägele, David Willert, Moritz Schneider, Sven Osterrieder, Sebastian Grabher, Félix Füry, Daniel Whyte, Alexander Rogg, Philip Eßlinger und Jakob Mayer.

Ausfälle: Luca Kaulitz (Virusinfektion) und Tim Kaulitz (Muskelfaserriss).