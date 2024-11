Polizei entdeckt gestohlene Pakete aus dem Jahr 2023 in Holzgünz

Am Dienstag hat die Polizei in einem nicht zugelassenen Auto auf dem Firmengelände eines Paketzustellers in Holzgünz (Kreis Unterallgäu) bei Memmingen gestohlene Pakete gefunden. Laut Polizei stammten die Pakete aus dem Jahr 2023 und wurden nie zugestellt.

Paketzusteller behielt Lieferungen für sich

Das Auto gehört demnach einem 37-jährigem Mann, der letztes Jahr für das Unternehmen tätig war. Die Ermittlungen ergaben, dass der frühere Zusteller die Pakete unterschlagen hatte und den Inhalt für sich behielt.

Der 37-Jährige ist bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich bekannt. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei Memmingen ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls und Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses.

