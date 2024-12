Es war ein besonderer Abend für den Filmemacher Clemens Bittner. Am Dienstag wurde das Projekt, an dem er zuletzt über ein Jahr lang gearbeitet hat, der Presse vorgestellt. In würdigem Rahmen – ganz edel im Bayerischen Hof mitten in München.

Manuel Weis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Howard Carpendale Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis