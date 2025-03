Humedica sammelt am Flughafen Memmingen über 21.000 Euro durch Pfandflaschen

Am Flughafen Memmingen hat die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica im vergangenen Jahr über 21.000 Euro in Form von Pfandflaschen gesammelt. Das gab Humedica am Montag in einer Mitteilung bekannt.

Die Aktion läuft bereits seit 2016. Reisende können ihre Pfandflaschen vor der Sicherheitskontrolle in spezielle Sammelbehälter werfen. Das so gespendete Pfand wird dann im örtlichen V-Markt eingelöst. Jetzt wurde im Terminal des Flughafens ein Scheck in Höhe von 21.285,73 Euro übergeben.

Sammelprojekt am Memmingen Airport sehr erfolgreich

„Wir freuen uns, dass so eine große Summe zusammengekommen ist. Damit können wir dort Hilfe leisten, wo sie am dringendsten benötigt wird. Zum Beispiel im Süden Madagaskars, wo wir den Menschen helfen, dem Teufelskreis aus Dürre, Armut und Hunger zu entkommen“, erklärt Humedica-Mitarbeiterin Roswitha Bahner-Gutsche, die für das Pfandflaschenprojekt zuständig ist. Das Projekt brachte Humedica durchaus nennenswert Geld ein. So kamen im Jahr 2022 etwa 17.000 Euro zusammen, im Jahr 2017 - also ein Jahr nachdem die Aktion ins Leben gerufen wurde - knapp 10.000.

Andreas Loritz, verantwortlich für alle nicht luftfahrtbezogenen Services und kommerziellen Tätigkeiten am Flughafen Memmingen, ist ebenfalls beeindruckt: „Wie kleine Beiträge Menschen in Not Hilfe und Hoffnung geben können, ist wunderbar. Ein großes Dankeschön geht an die zwölf ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die dies ermöglichen.“ Sie leeren regelmäßig die Sammelbehälter am Flughafen und transportieren die Pfandflaschen zum V-Markt, um sie dort einzulösen.

Was ist Humedica?

Seit 1979 setzt sich die internationale Hilfsorganisation Humedica mit Sitz in Kaufbeuren dafür ein, dass Menschen in Notlagen nicht nur überleben, sondern in ein Leben mit Würde zurückkehren können. Dies gelingt, auch mit Unterstützung von örtlichen Partnern, über die Verbesserung der Lebensbedingungen und über eine gute Gesundheitsversorgung, vor allem in den vergessenen Regionen und Krisen der Welt. Gerade nach Katastrophen leistet Humedica Nothilfe, ist aber auch dann für die Menschen da, wenn andere ihre Not nicht mehr im Blick haben.

Die Helferinnen und Helfer von Humedica sind in vielen Krisengebieten auf dem ganzen Globus im Einsatz. Foto: Hartmut Schotte (Archivbild)

Seit vielen Jahren bescheinigt das DZI-Spendensiegel der Hilfsorganisation einen verantwortungsvollen Umgang mit Spendengeldern.