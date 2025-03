Junge Frau gleich zweimal wegen illegaler Prostitution in Memmingen erwischt

Die Polizei in Memmingen hat am Wochenende eine junge Frau gleich zweimal beim Anschaffen erwischt. Die 25-Jährige hatte ihre Freier in unterschiedlichen Hotels in der Innenstadt empfangen.

Illegale Prostitution: Junge Frau bot Dienste an

Wie die zuständige Polizeiinspektion mitteilt, war die Frau bereits Mitte der vergangenen Woche dabei ertappt worden, als sie sexuelle Dienstleistungen in einem Hotel in der Maximilianstraße anbot. Gegenüber den Beamten gab die Frau zu, dass sie mehrere Kunden in dem Hotel empfangen habe. Da bei der 25-Jährigen nur eine geringe Summe Bargeld gefunden wurde, verzichtete das Ordnungsamt auf eine Sicherheitsleistung.

Weiter Freier in Memmingen empfangen: illegale Prostitution in der Innenstadt

Am Sonntag stellte eine alarmierte Polizeistreife die 25-Jährige dann in einem Hotel am Schweizerberg fest - auch dort war die Frau der illegalen Prostitution nachgegangen. Angestellte hatten festgestellt, dass dort auffällig viele Personen verkehrten. Wegen des erneuten Verstoßes musste die 25-Jährige nun eine dreistellige Sicherheitsleistung hinterlegen. Gegen sie wird jetzt wegen einer Straftat ermittelt. Die Frau musste das Hotel verlassen und erhielt ein Hausverbot.