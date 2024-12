Stadtmuseum Memmingen: Neue Beauftragte bringt auch verborgene Schätze ans Licht

Etwa 10.000 Objekte sind in der Inventarkartei des Stadtmuseums Memmingen erfasst – vermutlich schlummern aber noch mindestens 300 Stücke mehr im Verborgenen in den übervollen Depoträumen im Hermansbau oder den zwei Außenlagern des Hauses. Sie alle zu sichten, zu sortieren und digital zu erfassen, ist Aufgabe von Lisa Bareth, die seit Mai als Sammlungsbeauftragte im Stadtmuseum arbeitet. In dieser neu geschaffenen Stelle steckt aber noch einiges mehr.

