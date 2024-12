Seniorenzentrum Schloss Fellheim: Jetzt sichert das Landratsamt Unterallgäu den Notbetrieb

Im Eingangsbereich zum Seniorenzentrum Schloss Fellheim stehen ein paar Kartons. Sie erzählen stumm davon, was dort gerade an der Tagesordnung ist: Alle Bewohner und Bewohnerinnen müssen spätestens bis zum 15. Januar ausziehen, weil der Betreiber Altershorizonte GmbH des Alten- und Pflegeheims insolvent ist (wir berichteten). Statt Weihnachtsstimmung ist jetzt Abschiedsschmerz das vorherrschende Gefühl im Haus – und Ärger über die Geschäftsführung der Einrichtung, die nach Meinung vieler Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch ihr Missmanagement für die Schließung verantwortlich ist. Seit der Insolvenz sorgt das Landratsamt Unterallgäu dafür, dass die Versorgung der Bewohner gewährleistet ist und bemüht sich gleichzeitig darum, für die Betroffenen neue Plätze zu finden, etwa in den Kreisseniorenheimen.

Brigitte Hefele-Beitlich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Seniorenzentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Unterallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis