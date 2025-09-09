Bekannter fährt einfach davon – und lässt Frau ohne Ausweis und Handy zurück

Eine junge Frau ist in Erkheim in Not geraten, als sie auf der Fahrt in die Schweiz zurückgelassen wurde. Ein Bekannter war während einer Rast mit dem Hab und Gut der Frau einfach weiter gefahren.

Mitreisender lässt Frau in Erkheim stehen

Die 24-jährige Slowenin war laut Polizeiangaben gemeinsam mit dem Bekannten auf dem Weg in die Schweiz, um dort einige Tage zu verbringen. Während einer Rast in Erkheim ließ der Bekannte die Frau dann ohne Vorwarnung zurück und fuhr alleine weiter.

Frau sitzt in Erkheim fest: Polizei organisiert Schlafplatz

Da die 24-Jährige von der Aktion völlig überrascht wurde, konnte sie ihr Hab und Gut nicht rechtzeitig aus dem Auto holen. Daher stand die Frau ohne Ausweis und Handy da und wusste nicht, wie sie nach Slowenien kommen sollte.

Der Polizeimeldung zufolge konnte die Polizei ihr glücklicherweise für die Nacht einen Schlafplatz organisieren. Wieso die Slowenin in Erkheim zurückgelassen wurde, ist unklar.

