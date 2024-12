So soll das Hasenareal in Memmingen aus dem Dornröschenschlaf erwachen

Der Memminger Gestaltungsbeirat sparte nicht mit Lob, als er jetzt die Pläne für die Sanierung und Neugestaltung des Areals rund um den ehemaligen „Goldenen Hasen“ in der Oberen Bachgasse zu beurteilen hatte: Von einem „Projekt mit einer Qualität weit über dem Durchschnitt“ war da die Rede, von „großer Sensibilität und Genauigkeit in der Planung“ und von einem „guten Beispiel für das Weiterbauen in der Altstadt“. Damit hat das von der Memminger Eigentümerin beauftragte Architekturbüro Kofink Schels München/Bad Hindelang eine komplexe Aufgabe im Herzen der Altstadt gelöst, mit Gebäuden und auf einem Gelände, die seit Jahren dem Verfall preisgegeben waren. Zu neuem Leben erweckt wird das lange für die Öffentlichkeit gesperrte Hasenareal am Stadtbach nun mit Wohnraum, Gewerbeflächen und einem kleinen Hotel.

Dieses Gebäude steht unter Denkmalschutz

Dabei werden zum größten Teil vorhandene Gebäude umgebaut. Es kommt aber auch ein Neubau an der Stelle eines bereits abgerissenen Hauses dazu. Unter Denkmalschutz steht in dem historischen Ensemble die einstige Gasstätte „Zum goldenen Hasen“ mit der Hausnummer Obere Bachgasse 12. Dieses Baudenkmal wird in ein Wohn- und Geschäftshaus umgebaut. Dahinter schließt sich der lang gezogene, ehemalige Hasensaal an. Der ist zwar nicht denkmalgeschützt, soll aber dennoch nicht der Abrissbirne zum Opfer fallen. Darin werden hauptsächlich Wohnungen entstehen, im Erdgeschoss, in drei Stockwerken und einem Dachgeschoss.

Auf ein gemauertes Erdgeschoss kommt ein Holzbau

Der Neubau ersetzt die heuer verschwundene Hausnummer 10 neben dem Hasen. Das Gebäude stand wie alle Häuser in der Memminger Altstadt unter Ensembleschutz. Deshalb war von den Planern gefordert, sich bei der Grundfläche, dem Volumen und der Dachgestaltung an den Vorgängerbau zu halten. „Wir haben die Achsen und die Gliederung des Gebäudes erhalten“, erläuterte dazu Architekt Simon Jüttner. Das Erdgeschoss soll gemauert werden, obendrauf kommt ein verputzter Holzbau. Einziehen wird in das Gebäude einmal eine Gastronomie mit einem kleinen Hotel.

Icon Vergrößern Das Modell für die Bebauung des Hasenareals wurde jetzt im Memminger Gestaltungsbeirat vorgestellt. Foto: Brigitte Hefele-Beitlich Icon Schließen Schließen Das Modell für die Bebauung des Hasenareals wurde jetzt im Memminger Gestaltungsbeirat vorgestellt. Foto: Brigitte Hefele-Beitlich

Auch wenn dem Gestaltungsbeirat gefiel, wie gut sich das L-förmige Haus am historischen Vorgängerbau orientiert, gab es bezüglich der Fassadengestaltung ein paar Einwände: Die Architekten sollten die verschiedenen Fenstergrößen noch einmal überdenken und die geplante Reihe dreieckiger Gauben zugunsten einer ruhigeren Dachgestaltung lieber weglassen, regten sie etwa an. Keinen Gefallen fand auch eine ausgesparte Gebäudeecke im Erdgeschoss zum Schrannenplatz hin, mit der sich das Haus „Richtung Platz öffnen“ soll. Da wäre eine bündige Glasfront die bessere Lösung, riet der Gestaltungsbeirat. Das seien Entwürfe, die intern noch weiterentwickelt werden, sagten dazu die Architekten.

Wände von ehemaligem Kino bleiben als Gartenmauer stehen

Gute Kritiken gab es dagegen für die vorgestellte Gestaltung des Innenhofs in dem Gebäudekomplex. Es soll öffentliche Zugänge von der Stadtbachseite aus und über zwei bisher nicht genutzte Gassen vom Schrannenplatz her geben. Weil die Stadt in diesem Bereich dicht bebaut ist, geben die Architekten den Außenanlagen viel Raum, nicht zuletzt mit Blick auf das Stadtklima. Dabei teilen sie den Hof in zwei Bereiche: Beim Neubau entsteht ein öffentlicher Teil für die Außenbestuhlung der Gastronomie. Eine Art Privatgarten wird mithilfe eines nur noch wenigen bekannten Gebäudes geschaffen, nämlich einem ehemaligen Kino im Hinterhof, dessen Außenmauern als Sichtschutz stehen bleiben werden. Gut nachzuvollziehen waren alle Planungen an einem Arbeitsmodell, das die Architekten mitgebracht hatten. „Insgesamt sehen wir das Projekt auf einem sehr guten Weg, mit viel Gefühl für den historischen Ort“, gab Gestaltungsbeiratsvorsitzender Werner Binotto am Ende der Präsentation grünes Licht für das Hasenareal.