Messe „Freiraum“: Über 60 Unternehmen präsentieren sich in Memmingen

Jobangebote, Weiterbildungsmaßnahmen, Vorträge und Workshops: Die Bandbreite ist auch bei der nunmehr neunten Messe „Freiraum“ in der Memminger Stadthalle sehr umfangreich. Mehr als 60 Arbeitgeber und Bildungsinstitute präsentieren an diesem Tag ihr Unternehmen für Neueinsteiger und Arbeitnehmer, die sich beruflich neu orientieren wollen. Viele Besucher vereinbaren an den informativen Ständen Praktika, um die Arbeitswelt hautnah erkunden zu können. Organisiert wird die Messe von der Mattfeldt und Sänger Marketing und Messe AG zusammen mit der Allgäu GmbH.

Jobmesse in Memmingen: Für diese Bereiche werden Arbeitnehmer gesucht

Für die Memminger Firma Magnet-Schultz etwa, die auch als Messepartner und Sponsor auftritt, steht Martina Faulhaber auf der Messe Rede und Antwort. Das Unternehmen sucht heuer strategische Einkäufer und Mitarbeiter für den Werkschutz. Der Leiterin der Personalabteilung ist es wichtig, dass diese Veranstaltung mit vielen Interessierten und guten Gesprächen stattfinden kann: „Da spielt es keine Rolle, ob man sich gerade in einer wirtschaftlich starken oder in einer stagnierenden Situation befindet.“

Auch Ausbildungsberufe werden bei Messe „Freiraum“ vorgestellt

Carla Emökecsala ist extra aus dem Ausland angereist, um sich in der Stadthalle bei Isabel Neubronner über ihre beruflichen Möglichkeiten ausgiebig zu informieren. Neubronner vertritt die Polizei und die Hochschule für den öffentlichen Dienst: Gesucht werden Anwärter für den mittleren Polizeivollzugsdienst, also für den Ausbildungsberuf zum normalen Streifenbeamten, aber auch für Hundertschaften oder Hundestaffeln.

An der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern werden Menschen für die dritte Qualifikationsebene gebraucht: Hier können sich die Bewerber etwa über ein Studium für eine mittlere Führungsposition als Dienstgruppenleiter in einem der zahlreichen Polizei-Bereiche informieren. Maria Schaupp, Personalreferentin vom Familienunternehmen Präzisionsdrehteile Berger, wirbt diesmal für den gewerblichen Bereich und sucht hauptsächlich Betriebselektroniker und im kaufmännischen Sektor Finanzbuchhalter fürs Controlling.

Bei guten Gesprächen neues Personal finden

Kristina Walser vertritt als Personalsachbearbeiterin die Legauer Firma Rapunzel. Der Naturkosthersteller sucht händeringend engagiertes Personal für die Produktion, die Verwaltung und auch Fachinformatiker für die IT. Andi Klein von der Personalabteilung vertritt auf der Messe die verschiedenen V-Markt-Standorte der Region. Auch er wirbt für die Firma Georg Kaes um weitere Mitarbeiter. In der Stadthalle schätzt er die guten Gespräche, um beim Austausch miteinander neues Personal zu finden.