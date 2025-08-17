Dieser Memminger war bei den World Games in China dabei

Während die besten Rettungsschwimmer der Welt bei den World Games in Chengdu (China) um Medaillen kämpfen, sorgt hinter den Kulissen ein Deutscher für die Einhaltung der Regeln: Jürgen Bonnemann, ein erfahrener Wasserretter der DLRG Memmingen/Unterallgäu, hatte die wichtige Rolle des stellvertretenden Hauptschiedsrichters bei den Rettungsschwimmwettbewerben inne.

Das war die Aufgabe von Jürgen Bonnemann aus Memmingen in China

In dieser Position war Bonnemann nicht nur für eine Gruppe von Kampfrichtern verantwortlich, sondern fungierte auch als Vertretung des Chefschiedsrichters. Seine Aufgabe war es, sicherzustellen, dass die Wettkämpfe reibungslos und fair abgelaufen sind und alle Entscheidungen gemäß dem internationalen Regelwerk getroffen wurden, heißt es von der DLRG Memmingen/Unterallgäu.

Bei seiner insgesamt siebten Teilnahme bei dem Multisportevent freute sich Bonnemann, obwohl als Schiedsrichter neutral, über die herausragenden Ergebnisse der deutschen Rettungssportler. Fünf Starts, fünf Siege zum Beispiel für die Ausnahmeathletin Nina Holt, insgesamt 13 Medaillen für das Team der DLRG.

Jürgen Bonnemann aus Memmingen war 1985 bei den World Games in London selbst am Start

Bonnemann war 1985 bei den World Games in London selbst am Start. Bei seinen anderen Einsätzen war er als Teammanager der Deutschen Nationalmannschaft und zuletzt mehrfach als Kampfrichter für die Weltspiele nominiert.

Sein Weg nach Chengdu führte ihn nicht direkt zum Wettkampfbecken. Bereits vor den Weltspielen begleitete er die Deutsche Nationalmannschaft bei ihrem Trainingslager in Hongkong. Dort stand er den Athleten und Trainern für alle Fragen rund um das komplexe Regelwerk zur Verfügung und trug so maßgeblich zur optimalen Vorbereitung des Teams bei.

Jürgen Bonnemann sieht seine Aufgabe als eine Ehre und gleichzeitig als große Verantwortung: „Es ist erneut eine besondere Erfahrung, an einem so hochkarätigen internationalen Wettbewerb teilzunehmen und einen Beitrag zur Fairness des Sports zu leisten.“

Sein Einsatz in China unterstreicht laut DLRG die hohe Anerkennung, die er international genießt. Er repräsentiert nicht nur die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, sondern auch die Qualität und Professionalität, die im deutschen Sport einen hohen Stellenwert haben.

Bei den World Games 2025 traten mehr als 4000 Athleten aus über 100 Nationen in 34 Sportarten und 60 Disziplinen an

Die World Games 2025 fanden vom 7. bis 17. August in Chengdu, China, statt. Sie sind eine internationale Multisportveranstaltung für Sportarten und Disziplinen, die nicht Teil des Programms der Olympischen Spiele sind. Bei den World Games 2025 traten mehr als 4000 Athleten aus über 100 Nationen in 34 Sportarten und 60 Disziplinen an.