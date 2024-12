Kleinkunstbühne PiK in Memmingen: Das ist im Frühjahrsprogramm geboten

Nur 65 Plätze hat das PiK (Parterretheater im Künerhaus). Das hält aber auch Kabarett-Größen wie kürzlich Claus von Wagner nicht davon ab, auf der traditionsreichen Memminger Kleinkunstbühne aufzutreten. Nicht nur Vorstellungen mit solchen TV-Stars sind bei dem begrenzten Platzangebot schnell ausgebucht. Deshalb rät Conni Bader, die im ehrenamtlichen Betreiberverein „alternative kleinkunst memmingen“ für den Kartenvorverkauf zuständig ist, schnell zuzugreifen bei den Tickets für das Frühjahrsprogramm 2025. Es startet bereits am 8. Januar und hält wieder einiges Sehens- und Hörenswertes für das Publikum bereit.

Icon Vergrößern „Mein Schaden hat kein Hirn genommen“ nennt Kabarettist Werner Koczwara sein neues Programm. Foto: Ingrid Hertfelder Icon Schließen Schließen „Mein Schaden hat kein Hirn genommen“ nennt Kabarettist Werner Koczwara sein neues Programm. Foto: Ingrid Hertfelder

„Best Ager“ Hans Gerzlich kommt ins PiK

Bei den Kabarettisten macht ein „Best Ager in der Blüte des Verfalls“ den Auftakt, nämlich Hans Gerzlich mit seinem Programm „Ich hatte mich jünger in Erinnerung“ (21. Januar). Er ist einigermaßen entsetzt, als er plötzlich feststellt, dass er im gleichen Jahr geboren ist wie: alte Leute. Auch über die Verdrängung des eigenen Ablebens denkt der frisch gebackene Best Ager nach und überlegt, welche Sprache er am besten noch erlernt, um sich später mit seiner Pflegekraft verständigen zu können. Über unser Denkvermögen macht sich Kabarettist Werner Koczwara in seinem Programm „Mein Schaden hat kein Hirn genommen“ Gedanken (13. Februar). Er geht der Frage nach, wie blöd unser Hirn noch werden kann. Sowohl Hans Gerzlich als auch Werner Koczwara sind bereits mehrfach im PiK aufgetreten. Ebenso Stefan Waghubinger, der diesmal - da ihm in die Zukunft zu planen nie richtig geglückt ist - zurück und ein wenig zur Seite schaut in „Hab’ ich euch das schon erzählt? Das Beste aus 15 Jahren und neue Katastrophen“ (2. Mai).

Icon Vergrößern Die Comedy-Zauber-Show von Marcel Kösling heißt „Streng geheim“. Foto: Kerstin Pukall Icon Schließen Schließen Die Comedy-Zauber-Show von Marcel Kösling heißt „Streng geheim“. Foto: Kerstin Pukall

Slapstick, Comedy, Musik und Zauberei im PiK

Mit ihrer Mixtur aus Slapstick, Körpercomedy und intelligentem Wortwitz reist das Kölner Duo Blömer/Tillack „Von Flausen nach Possen“ (9. Mai). Immer auf der Suche nach Träumen und Träumenden „gegen all die Beklopptheit in der Welt“. Matthias Ningel ist Musiker, Liedermacher und das mit viel Humor. Im PiK stellt der vielfach ausgezeichnete Musikkabarettist sein fünftes Programm „Harmonie“ vor (7. Februar). Dabei geht es nicht nur um die musikalische Harmonie, sondern auch um die Harmonie in der Gesellschaft. Zum ersten Mal im PiK gastiert Marcel Kösling mit seiner Comedy-Zauber-Show „Streng geheim“ (30. Januar). Angekündigt wird er als „Allzweckwaffe des jungen Kabaretts“.

Icon Vergrößern In seinem fünften Soloprogramm geht es dem Musikkabarettisten Matthias Ningel um "Harmonie". Foto: Simon Diefenbach Icon Schließen Schließen In seinem fünften Soloprogramm geht es dem Musikkabarettisten Matthias Ningel um "Harmonie". Foto: Simon Diefenbach

Eintritt frei bei den Folk- und Jazz-Sessions

Auch musikalisch ist im PiK wieder einiges geboten, angefangen bei den regelmäßigen Folk- und Jazz-Sessions, die einmal monatlich bei freiem Eintritt stattfinden. Bühne frei für Folkmusik heißt es an den Freitagen, 17. Januar, 21. Februar, 21. März und 16. Mai. Die Jazzer treffen sich jeweils mittwochs am 8. Januar, 5. Februar, 2. April und 7. Mai. Dazu gibt es Rock und Mundart mit der einheimischen Blue House Rock Band aus Bad Grönenbach. Das Gypsy Quartett, „De Nada“ schließlich entführt die Zuhörer zum Saisonabschluss am 17. Mai in südliche Gefilde.

13. Memminger Kabarett-Tage gastieren im PiK

Zu Gast werden im PiK auch die 13. Memminger Kabarett-Tage mit einzelnen Vorstellungen sein. Das Festival der Wortkünstler, die im Wettbewerb um das „Memminger Maul“ antreten, findet statt vom 14. März bis 5. April. Auch dafür hat der Kartenvorverkauf bereits begonnen (www.mm-kabarett-tage.de).

Karten für das PiK-Frühjahrsprogramm gibt es unter der Mailadresse kartenbestellung@pik-mm.de (bitte bei der Buchung Name, Vorname und Telefonnummer angeben). Die Abendkasse hat an den Vorstellungstagen ab 18 Uhr geöffnet und ist dann unter Telefon 08331/980807 zu erreichen.