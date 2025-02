Neuer Chefarzt am Klinikum Memmingen

Die Klinik für Unfallchirurgie, Handchirurgie und Orthopädie am Klinikum Memmingen hat einen neuen Chefarzt: Professor Dr. Christoph Dehner. Der 48-Jährige war zuletzt leitender Oberarzt in der Klinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie am Universitätsklinikum Ulm.

Neuer Chefarzt in Memmingen war zuletzt am Universitätsklinikum Ulm

„Das Spannende an meinem Beruf finde ich, dass man den Patienten durch sein Tun sehr viel Lebensqualität zurückgeben kann“, sagt Dehner. Er hatte laut Mitteilung des Klinikums den Chefarzt-Posten Anfang Dezember übernommen. Der 48-Jährige ist Nachfolger von Professor Dr. Christian Schinkel, der nach 15 Jahren in den ambulanten Sektor nach Marktoberdorf gewechselt ist.

Die vergangenen 20 Jahre arbeitete der gebürtige Göppinger am Universitätsklinikum Ulm, davon knapp zehn Jahre als leitender Oberarzt. Im Rahmen seiner Hochschultätigkeit forschte Dehner zu Untersuchungen bei Wirbelsäulenverletzungen sowie zur Weiterentwicklung von navigierten Operationsverfahren.

Computernavigation in der Chirurgie: „Werden das in Memmingen weiter ausbauen“

„Durch die Computernavigation erhöhen wir die Genauigkeit bei der Platzierung von Implantaten wie Schrauben, reduzieren das intraoperative Risiko und vermindern durch kleinere Schnitte die Weichteilschäden bei der Operation“, erklärt Dehner. Eingesetzt werden könne die computernavigierte Chirurgie etwa bei Beckenfrakturen oder Brüchen der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule. „In Teilen kommen solche Verfahren in Memmingen bereits zum Einsatz, aber wir werden sie noch weiter ausbauen.“

Weiter stärken möchte der neue Chefarzt auch das Endoprothetikzentrum sowie das regionale Traumazentrum. Außerdem will Dehner eine Zertifizierung des Wirbelsäulenzentrums mit der Klinik für Neurochirurgie anstreben. Hier werden Wirbelkanalstenosen, Bandscheibenvorfälle oder Frakturen an Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule konservativ sowie operativ behandelt.

Auch die Alterstraumatologie möchte der 48-Jährige mit Blick auf die immer älter werdende Bevölkerung stärken: „Durch die etablierte Geriatrie im Haus haben wir hier die besten Grundvoraussetzungen.“

Dehner ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, verfügt über die Weiterbildung zum Speziellen Unfallchirurgen sowie die Zusatzbezeichnungen Sportmedizin und Physikalische Medizin. 2011 erfolgte seine Habilitation und 2014 bekam er die Professur im Fachgebiet Unfallchirurgie an der Universität Ulm verliehen.

In der Freizeit ist Professor Christoph Dehner gerne in den Bergen unterwegs

In seiner Freizeit ist der dreifache Familienvater sportlich unterwegs: „Ich halte mich mit Joggen und Radfahren fit. Außerdem lieben meine Familie und ich die Berge zum Wandern und Skifahren.“ In dieser Hinsicht komme ihm seine neue Wirkungsstätte durch die Nähe zu den Allgäuer Alpen sehr gelegen.