Mann bei Schlägerei in Memmingen verletzt - Polizei sucht Täter

Die Polizei Memmingen sucht nach dem Angriff auf einen Mann nach einem Unbekannten. Am Mittwoch gegen 21.15 Uhr ist in der Ulmer Straße ein Mann mit einem bislang Unbekannten in einen handfesten Streit geraten. Der Mann erlitt dabei der Polizei zufolge mehrere leichte Verletzungen., darunter Hämatome an der linken Gesichtshälfte und am Handrücken sowie Schürfwunden am rechten Knie.

Nach Schlägerei in Memmingen: Unbekannter flüchtet

Wie und warum es zu dem Streit kam, ist bislang unklar. Als Polizeibeamte am Ort des Geschehens eintrafen, war der Unbekannte bereits in Richtung Marktplatz verschwunden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Polizei Memmingen sucht mit Beschreibung nach Täter

Die Polizei sucht nach einem Mann, der zum Tatzeitpunkt eine graue Jacke und ein weißes T-Shirt getragen hatte. Zeugen der Schlägerei werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331/1000 bei der Polizeiinspektion Memmingen zu melden.

