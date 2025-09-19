Kollision mit Auto: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei Erkheim ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten gekommen. Eine Autofahrerin war mit einem Motorradfahrer kollidiert.

Unfall bei Erkheim: Autofahrerin übersieht Motorrad beim Abbiegen

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Staatsstraße 2011. Gegen 15.25 Uhr fuhr eine 33-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße aus Richtung Sontheim kommend, in nördlicher Fahrtrichtung. Kurz vor der Autobahn wollte die Frau nach links, Richtung Westerheim, abbiegen. Dabei übersah sie einen aus Richtung Erkheim entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Folgenschwerer Crash bei Erkheim

Bei der Kollision wurde der 22-jährige Motorradfahrer der Polizei zufolge schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Feuerwehr Erkheim die Fahrbahn sperren.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Unterallgäu

Landrat : Alex Eder (Freie Wähler)

Fläche : 1.229,53 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Mindelheim

Städte : Mindelheim, Bad Wörishofen

Einwohner : 147.255 (Stand: 31.12.2024)

Höchster Punkt: 849 Meter

Tiefster Punkt: 510 Meter

Kreisgliederung : 52 Gemeinden

Autokennzeichen: MN

Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Mindelheimer Heide, Kloster Ottobeuren , Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen , Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park , Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren

Homepage : www.unterallgaeu.de