Name für das neue Kombibad in Memmingen schlägt hohe Wellen

Die Mitglieder des Memminger Stadtrates haben den Namen für das neue Kombibad beschlossen: „Schwimmwerk“. Kurz nach der Veröffentlichung schlägt diese Namensgebung hohe Wellen. Zahlreiche Leserbriefe gehen dazu in der Redaktion der Memminger Zeitung ein. Hinzu kommen zumeist negative Kommentare in den sozialen Netzwerken. Neben einem „Gefällt mir sehr gut. Klingt modern und zeitgemäß, völlig passend für einen Neubau“ stehen Aussagen wie „völlig fantasielos“, „Klingt wie eine Fabrik“, „Schlimmer geht immer, wird in diesem Fall aber echt schwierig“, „Katastrophe“. Zudem bemängeln einige kommentierende User, dass die Stadt Memmingen dazu nicht eine Umfrage angestoßen hat. Mitspracherecht war also gewünscht.

