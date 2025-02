Flughafen Memmingen: Polizei ermittelt gegen 78-jährige Passagierin - das ist der Grund

Erneut hat die Grenzpolizei am Memminger Flughafen gestern am Donnerstag (6.2.2025) illegale Aufenthalte bei ihren Einreise- und Ausreisekontrollen enttarnt. Insgesamt trafen die Beamtinnen und Beamten am Allgäu Airport vier Menschen an, die sich illegal in Deutschland aufhielten.

Besonders war der Fall einer 78-jährigen Passagierin aus Georgien. Die Seniorin hatte ihre zulässige Aufenthaltsdauer im Schengen-Raum um 61 Tage überschritten. Aufgefallen war dies den Polizisten bei der Ausreise-Kontrolle für den WizzAir-Flug nach Kutaissi. Die Grenzpolizei musste ein Strafverfahren gegen die betagte Georgierin einleiten.

Denselben Flug hatte eine 43-jährige Georgierin gebucht. Doch auch bei ihr gab es seitens der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen einiges zu beanstanden: Denn die Frau hielt sich trotz eines Einreise- und Aufenthaltsverbots in Deutschland auf. Sie wurde wegen des illegalen Aufenthalts angezeigt. Zudem suchte die Staatsanwaltschaft nach ihr, da Informationen zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort benötigt wurden, heißt es von der Polizei.

Flughafen Memmingen: 261 Tage zu lange in Deutschland - Grenzpolizei greift durch

Ein albanischer Fluggast mit dem Ziel Tirana ab Memmingen hatte sich zuvor 261 Tage illegal im Land aufgehalten, fanden die Grenzpolizisten heraus. Der Mann war seit Januar des vergangenen Jahres ohne erforderliche Aufenthaltserlaubnis im Schengen-Raum. Auch gegen den 38-Jährigen wurden Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und illegalen Aufenthalts eingeleitet.

Zudem musste er eine Sicherheitsleistung in mittlerer dreistelliger Höhe hinterlegen. Ihn erwartet ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für alle Schengen-Staaten, teilt die Polizei mit. Bei der Ausreisekontrolle des Ryanair-Flugs von memmingen nach nach London-Stansted (Großbritannien) wurde dann noch eine 27-jährige Chilenin festgestellt, die ihr Visum um einen Tag überzogen hatte. Alle Betroffenen traten anschließend ihren geplanten Abflug an, so die Grenzpolizei-Inspektion Memmingen-Flughafen abschließend.

Flughafen Memmingen: Winterflugplan 2024/25 mit 41 Ziele

Am Flughafen Memmingen gilt seit Ende Oktober der Winterflugplan 2024/25 des Airports im Allgäu. Im aktuellen Flugplan von Memmingen stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Für das laufende Jahr 2025 peilt der Flughafen Memmingen rund 3,5 Millionen Passagiere an, hieß es Anfang des Jahres.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de